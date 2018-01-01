Самой младшей участнице «Лыжни России» в Иванове - 3,5 года

«С каждым годом участников становится все больше, приезжают семьями, школьными классами. В некоторых категориях разворачивается настоящая борьба за призовые места. Хотя для большинства участников «Лыжня России» - это скорее праздник, возможность интересно и весело провести выходной день и стать частью масштабного спортивного движения», - подчеркнул глава города Владимир Шарыпов, сам принявший участие в гонке.





Забег "Лыжня России" проводится ежегодно, организаторами соревнований выступают Министерство спорта Российской Федерации, ФГУ «Управление спортмероприятий», Федерация лыжных гонок России, областной департамент молодежной политики и спорта, а также администрация города Иванова. Забег "Лыжня России" проводится ежегодно, организаторами соревнований выступают Министерство спорта Российской Федерации, ФГУ «Управление спортмероприятий», Федерация лыжных гонок России, областной департамент молодежной политики и спорта, а также администрация города Иванова.

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