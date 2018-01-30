Пилоты в Иванове получали заключения о годности к полетам за взятки главврачу

Видео скрытой камерой

Как мы сообщали ранее, Фрунзенский районный суд г.Иваново вынес приговор в отношении председателя врачебно-летной экспертной комиссии.

Начальник медицинской службы ООО «Центр-Авиа» С.Силакова незаконно получила 10 тысяч рублей и бутылку вина за выдачу заключения о годности к летной деятельности от бортового механика (при этом необходимые медицинские обследования проведены не были), а также 842 рубля за выдачу заключения о годности пилоту воздушного судна.



В распоряжении ivanovonews есть видео, снятое скрытой камерой, на котором женщина беседует с мужчиной, берет от него конфеты, бутылку вина, а также убирает в стол пачку, похожую на пачку денег.

Дело расследовалось Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.



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Суд назначил начальнику медслужбы наказание - за «незаконное получение денег и иного имущества за совершение незаконных действий», а также «коммерческий подкуп» - штраф в размере 450 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с проведением врачебно-летной экспертизы на срок 2 года.Приговор в законную силу не вступил.