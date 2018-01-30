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30.01.2018 12:49В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии
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вчера, 22:26
Пилоты в Иванове получали заключения о годности к полетам за взятки главврачу
Видео скрытой камерой
Как мы сообщали ранее, Фрунзенский районный суд г.Иваново вынес приговор в отношении председателя врачебно-летной экспертной комиссии.
Начальник медицинской службы ООО «Центр-Авиа» С.Силакова незаконно получила 10 тысяч рублей и бутылку вина за выдачу заключения о годности к летной деятельности от бортового механика (при этом необходимые медицинские обследования проведены не были), а также 842 рубля за выдачу заключения о годности пилоту воздушного судна.Суд назначил начальнику медслужбы наказание - за «незаконное получение денег и иного имущества за совершение незаконных действий», а также «коммерческий подкуп» - штраф в размере 450 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с проведением врачебно-летной экспертизы на срок 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
В распоряжении ivanovonews есть видео, снятое скрытой камерой, на котором женщина беседует с мужчиной, берет от него конфеты, бутылку вина, а также убирает в стол пачку, похожую на пачку денег.
Дело расследовалось Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Дело расследовалось Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
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Комментарии (4)
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за " утюг " на площади Пушкина кто получил и сколько
никто сказать не может