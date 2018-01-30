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Новости

вчера, 22:26

Пилоты в Иванове получали заключения о годности к полетам за взятки главврачу

Видео скрытой камерой

Как мы сообщали ранее, Фрунзенский районный суд г.Иваново вынес приговор в отношении председателя врачебно-летной экспертной комиссии. 

Начальник медицинской службы ООО «Центр-Авиа» С.Силакова незаконно получила 10 тысяч рублей и бутылку вина за выдачу заключения о годности к летной деятельности от бортового механика (при этом необходимые медицинские обследования проведены не были), а также 842 рубля за выдачу заключения о годности пилоту воздушного судна.

Суд назначил начальнику медслужбы наказание - за «незаконное получение денег и иного имущества за совершение незаконных действий», а также «коммерческий подкуп» - штраф в размере 450 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с проведением врачебно-летной экспертизы на срок 2 года.  
Приговор в законную силу не вступил.

В распоряжении ivanovonews есть видео, снятое скрытой камерой, на котором женщина беседует с мужчиной, берет от него конфеты, бутылку вина, а также убирает в стол пачку, похожую на пачку денег. 
Дело расследовалось Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									99d								
							
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  • вчера, 23:07
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							Ну это не новость, это везде так. Правильно и делают, верхи воруют-жируют, а чем низы хуже? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									федороф								
							
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  • вчера, 23:10
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										+1
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							конфеты что ли взятка? тогда у нас уборщица тоже взяточница...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									некто								
							
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  • сегодня, 00:18
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										+1
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							С.Силакова незаконно получила 10 тысяч рублей и бутылку вина ))
    
за " утюг " на площади Пушкина   кто получил  и сколько 
    
никто сказать не может 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BobSmoke								
							
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  • 28 минут назад
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										0
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							Кто имеет отношение к авиации ситуацию понимает правильно. Конкуренты " убрали" ивановский ВЛЭК. Теперь пилотам придется проходить медкомиссию в других городах. А там расценки -  закачаешься!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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