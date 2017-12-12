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Новости
вчера, 21:58
Глава города Иваново тренировался с вице-чемпионом, у которого сломана рука
фото
"Артур (вице-чемпион мира) даже со сломанной рукой пришел на тренировку!" - написал в своем твиттер-аккаунте глава города Иванова Владимир Шарыпов, разместив фото со своей тренировки с Артуром Саргсяном.
Артур - серебряный призер чемпионата мира по Киокушин Ояма каратэ в весовой категории до 50 кг. (В финальном бою он был фаворитом, но сломал руку)
В конце твита Владимир Шарыпов пригласил ивановцев 10 февраля в 11.30 на "Лыжню России", которая пройдет в парке Харинка.
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(с) Медиазона