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Новости

вчера, 21:58

Глава города Иваново тренировался с вице-чемпионом, у которого сломана рука

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"Артур (вице-чемпион мира) даже со сломанной рукой пришел на тренировку!" - написал в своем твиттер-аккаунте глава города Иванова Владимир Шарыпов, разместив фото со своей тренировки с Артуром Саргсяном.

Артур - серебряный призер чемпионата мира по Киокушин Ояма каратэ в весовой категории до 50 кг. (В финальном бою он был фаворитом, но сломал руку)

В конце твита Владимир Шарыпов пригласил ивановцев 10 февраля в 11.30 на "Лыжню России", которая пройдет в парке Харинка.

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • вчера, 23:08
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							Глава города лучше бы исполнял свои прямые обязанности вместо того, чтобы сидеть в соцсетях и пиариться по всякой ерунде. Областному центру нужен хозяин, а не коньковский клоун								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • вчера, 23:14
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							за амфорой когда  пойдет  нырять под мостом на Пушке?)))))))))
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kg_652								
							
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  • 20 минут назад
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							"Арестованные в Пензе по делу о «террористическом сообществе» антифашисты Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев рассказали своим адвокатам, что сотрудники ФСБ пытали их прямо в подвале СИЗО. ...
    
Родные задержанных в Пензе активистов рассказывали о подброшенном оружии и о пытках — задержанных били током и подвешивали вниз головой. ... Врачи диагностировали у антифашиста перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины. Посетившие его в СИЗО члены ОНК зафиксировали на теле Шишкина многочисленные следы, похожие на ожоги от электрических проводов."
    
(с) Медиазона								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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