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Новости

вчера, 17:17

В Иванове открылась почта с примерочной

Все для удобства клиентов

Сегодня на ул. Бубнова, 47 открылось после реконструкции первое в регионе почтовое отделение нового формата. В почтовом офисе увеличено количество окон операторов и оборудовано 2 окна для выдачи и приема посылок. Все производственные процессы теперь происходят на виду у клиентов, рабочее место начальника находится в зале, а для маломобильных граждан создана безбарьерная среда. Вход в отделение оборудован пандусом, по периметру операционного зала располагается индукционная петля для слабослышащих.

Для удобства клиентов в отделении внедрена электронная очередь. Время ожидания в очереди - 1,5-2 минуты. В клиентском зале размещены столы и кресла для посетителей. Также к услугам желающих - аппарат по продаже кофе и примерочная, в которой можно примерить полученную по почте вещь. Кроме того, в отделении открыто окно «Почта Банка».

Ремонт почтового офиса проводился с 1 ноября 2017 года по 1 февраля 2018 года за счет средств ФГУП «Почта России», на эти цели направлено более 13,7 млн рублей. Проект реконструкции почтовых отделений запущен в регионе в 2017 году. В марте планируется открытие после ремонта офиса на ул. Велижской. Также в этом году будут реконструированы почтовые отделения на ул. Лежневской и в городе Шуе.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Тутушний Я								
							
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  • вчера, 18:22
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							Пусть в Кохме почту лучше наладят,один оператор сидит и очередь огромная!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Crophopper								
							
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  • вчера, 22:46
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										0
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							Был 2 в очереди и просидел 30 мин. Что то пока не очень они чешутся...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • вчера, 23:11
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							Сколько говно не заворачивай в красивый фантик, конфетой оно все равно не станет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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