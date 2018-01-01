В Иванове открылась почта с примерочной

Все для удобства клиентов

Сегодня на ул. Бубнова, 47 открылось после реконструкции первое в регионе почтовое отделение нового формата. В почтовом офисе увеличено количество окон операторов и оборудовано 2 окна для выдачи и приема посылок. Все производственные процессы теперь происходят на виду у клиентов, рабочее место начальника находится в зале, а для маломобильных граждан создана безбарьерная среда. Вход в отделение оборудован пандусом, по периметру операционного зала располагается индукционная петля для слабослышащих.

Для удобства клиентов в отделении внедрена электронная очередь. Время ожидания в очереди - 1,5-2 минуты. В клиентском зале размещены столы и кресла для посетителей. Также к услугам желающих - аппарат по продаже кофе и примерочная, в которой можно примерить полученную по почте вещь. Кроме того, в отделении открыто окно «Почта Банка».

Ремонт почтового офиса проводился с 1 ноября 2017 года по 1 февраля 2018 года за счет средств ФГУП «Почта России», на эти цели направлено более 13,7 млн рублей. Проект реконструкции почтовых отделений запущен в регионе в 2017 году. В марте планируется открытие после ремонта офиса на ул. Велижской. Также в этом году будут реконструированы почтовые отделения на ул. Лежневской и в городе Шуе.

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