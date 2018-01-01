В Иванове пьяный 18-летний парень без прав устроил ДТП

Суд арестовал нарушителя на 10 суток

8 февраля в 03:25 на перекрестке улиц Смирнова и Бубнова в Иванове18-летний водитель «ВАЗа» совершил столкновение с иномаркой «Шкода Октавия». В ДТП никто не пострадал.

Приехавшие на место аварии сотрудники ДПС обнаружили, что молодой человек находится за рулем отечественного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что права управления транспортным средством он не имеет, водительского удостоверения не получал.

На нарушителя был составлен протокол по ч.3 ст. 12.8 - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

В этот же день материалы были переданы в мировой суд.

«В результате рассмотрения дела об административном правонарушении судья назначил 18-летнему ивановцу наказание в виде 10 суток административного ареста», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.

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