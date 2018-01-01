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Новости

вчера, 16:32

В Иванове пьяный 18-летний парень без прав устроил ДТП

Суд арестовал нарушителя на 10 суток

8 февраля в 03:25 на перекрестке улиц Смирнова и Бубнова в Иванове18-летний водитель «ВАЗа» совершил столкновение с иномаркой «Шкода Октавия». В ДТП никто не пострадал.

Приехавшие на место аварии сотрудники ДПС обнаружили, что молодой человек находится за рулем отечественного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что права управления транспортным средством он не имеет, водительского удостоверения не получал.

На нарушителя был составлен протокол по ч.3 ст. 12.8 - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

В этот же день материалы были переданы в мировой суд.

«В результате рассмотрения дела об административном правонарушении судья назначил 18-летнему ивановцу наказание в виде 10 суток административного ареста», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.


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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • вчера, 16:39
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    • 
										+1
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							Все равно что в угол поставили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • вчера, 16:45
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							А что со штрафом? Или малолетним чмошникам поблажки делают? Хотя правильно, штрафуют только тех, кто в состоянии штраф оплатить! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • вчера, 17:39
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							Это как с дойной коровой. Ну посадите вы ее а на что остальные жить будут. Вот так и ездят ферояны по городу. Зато процент растет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 19:04
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							10 суток мало, умышленное порча чужого имущества. А так еще и пачку противозачаточных ему и его отцу с матерью, что-бы такие гандоны не размножались. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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