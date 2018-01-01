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вчера, 16:32
В Иванове пьяный 18-летний парень без прав устроил ДТП
Суд арестовал нарушителя на 10 суток
8 февраля в 03:25 на перекрестке улиц Смирнова и Бубнова в Иванове18-летний водитель «ВАЗа» совершил столкновение с иномаркой «Шкода Октавия». В ДТП никто не пострадал.
Приехавшие на место аварии сотрудники ДПС обнаружили, что молодой человек находится за рулем отечественного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что права управления транспортным средством он не имеет, водительского удостоверения не получал.
На нарушителя был составлен протокол по ч.3 ст. 12.8 - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.
В этот же день материалы были переданы в мировой суд.
«В результате рассмотрения дела об административном правонарушении судья назначил 18-летнему ивановцу наказание в виде 10 суток административного ареста», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.
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Комментарии (4)
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- dimakurilov@rambler.ruвчера, 16:39Все равно что в угол поставили.
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- с районавчера, 16:45А что со штрафом? Или малолетним чмошникам поблажки делают? Хотя правильно, штрафуют только тех, кто в состоянии штраф оплатить!
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- Ili yaвчера, 17:39Это как с дойной коровой. Ну посадите вы ее а на что остальные жить будут. Вот так и ездят ферояны по городу. Зато процент растет.
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- vofchikвчера, 19:0410 суток мало, умышленное порча чужого имущества. А так еще и пачку противозачаточных ему и его отцу с матерью, что-бы такие гандоны не размножались.