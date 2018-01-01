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вчера, 15:14
За год в Ивановской области количество выявленных фальшивых банкнот снизилось на 36%
Представители Банка России связывают это с увеличением защитных признаков современных купюр
В 2017 году в Ивановской области было выявлено 202 поддельных банкноты Банка России, что на 113 штук меньше, чем в 2016 году.
Наиболее часто мошенники подделывают банкноты крупного номинала. В прошлом году обнаружено 100 фальшивых пятитысячных купюр. На втором месте - банкноты в 1000 рублей. За год их выявлено 94 штуки. Обнаружены также 7 фальшивых банкнот номиналом 500 рублей и 1 поддельная пятирублевая монета.
Кроме того, в банковском секторе региона в прошлом году были выявлены 4 поддельные купюры номиналом в 100 долларов США и две банкноты Зимбабве, переделанные в 500 евро.
«Снижение количества поддельных денежных знаков обусловлено тем, что банкноты Банка России изготавливаются с использованием самых современных технологий и по совокупности применяемых защитных признаков не уступают ведущим мировым валютам. Отделение по Ивановской области ведет активную просветительскую деятельность, в рамках которой в ходе лекций и семинаров рассказывает о признаках подлинности банкнот», - отметил управляющий Отделением по Ивановской области Банка России Дмитрий Николаев.
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