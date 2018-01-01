В Иванове на набережной Уводи состоится презентация ТЕХНОмобиля

В эту субботу, 10 февраля, в 12.00 на набережной реки Уводь в районе Сквера мастеров областного центра состоится презентация проекта «ТЕХНОмобиль. Ивановская область». Это – социально-ориентированный проект профориентации для учащихся школ малых городов и районов. Его цель – ознакомление школьников с компьютерной графикой, лазерной резкой и гравировкой, 3D-печатью и робототехникой.

Каждый ребенок узнает возможности этого проекта и сможет пригласить ТЕХНОмобиль в свое учебное учреждение. Также все желающие смогут записаться на ознакомительную экскурсию к партнерам Фонда «Доброе Дело» ЦМИТ «Агентство Инноваций».

ТЕХНОмобиль оборудован самым современным оборудованием: станком MINIMO 0503, предназначенным для обработки самых разнообразных материалов, которая проводится путём резки и гравировки; компактным настольным принтером для любительской и бытовой печати - MostFun Sail. Также в набор оборудования ТЕХНОмобиля входят конструкторы LEGO из серии WEDO, изготовленные в Дании. Конструкторы используются для преподавания основ робототехники и принципов работы простейших механизмов.

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