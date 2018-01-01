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Новости

вчера, 14:55

В Иванове на набережной Уводи состоится презентация ТЕХНОмобиля

В эту субботу, 10 февраля, в 12.00 на набережной реки Уводь в районе Сквера мастеров областного центра состоится презентация проекта «ТЕХНОмобиль. Ивановская область». Это – социально-ориентированный проект профориентации для учащихся школ малых городов и районов. Его цель – ознакомление школьников с компьютерной графикой, лазерной резкой и гравировкой, 3D-печатью и робототехникой.

Каждый ребенок узнает возможности этого проекта и сможет пригласить ТЕХНОмобиль в свое учебное учреждение. Также все желающие смогут записаться на ознакомительную экскурсию к партнерам Фонда «Доброе Дело» ЦМИТ «Агентство Инноваций».

ТЕХНОмобиль оборудован самым современным оборудованием: станком MINIMO 0503, предназначенным для обработки самых разнообразных материалов, которая проводится путём резки и гравировки; компактным настольным принтером для любительской и бытовой печати - MostFun Sail. Также в набор оборудования ТЕХНОмобиля входят конструкторы LEGO из серии WEDO, изготовленные в Дании. Конструкторы используются для преподавания основ робототехники и принципов работы простейших механизмов.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									с района								
							
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  • вчера, 15:09
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										+1
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							Не стоит тратить время! Видели мы ваши ёпт мобили, всю страну завалили :-) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 16:04
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										+1
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							И в чем социальная ориентированность этой импортной загогулины?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Мыкола Питерский								
							
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  • вчера, 19:51
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							А в итоге покажут пердимонокль...))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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