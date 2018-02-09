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вчера, 14:35
За год средняя зарплата учителей в Ивановской области выросла почти на 100 рублей
РБК приводит данные Росстата по средней зарплате врачей, учителей и научных работников за 2017 год. Согласно статистике, в 4-х регионах России зарплаты школьных учителей снизились, в 2-х регионах – не выросли, в 46-ти субъектах РФ заработки педагогов за год выросли меньше чем на 1 тысячу рублей.
В 3-х регионах - Ивановской области, Республике Алтай и Ставропольском крае – средняя зарплата учителей увеличилась меньше чем на 100 рублей.
Лидерами роста оказались Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там зарплата школьных педагогов увеличилась более чем на 7 тысяч рублей.
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Комментарии (21)
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тоже на стольник
За Путина, за Россию! За сто рублей!
- Вы считаете, это тоже достижение Единой России?
— Дааа, это большое достижение. Очень хорошее, даже. Медицину подня… у нас, дааа. Медицина у нас в Иванове очень хорошая стала медицина. Что ещё? Благоустройство в городах хорошее. С жильём никаких проблем. Людям помогают очень хорошо.
Конечно, в сельской местности они мало получают. А в городах очень даже не плохо, особенно учителя начальных классов... к 30 тыс. точно...- и это за полдня работы, оттарабанив одно и тоже из года в год. Молодых учителей выживают старухи, поэтому и нехватка учителей.