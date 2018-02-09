За год средняя зарплата учителей в Ивановской области выросла почти на 100 рублей

РБК приводит данные Росстата по средней зарплате врачей, учителей и научных работников за 2017 год. Согласно статистике, в 4-х регионах России зарплаты школьных учителей снизились, в 2-х регионах – не выросли, в 46-ти субъектах РФ заработки педагогов за год выросли меньше чем на 1 тысячу рублей.

В 3-х регионах - Ивановской области, Республике Алтай и Ставропольском крае – средняя зарплата учителей увеличилась меньше чем на 100 рублей.

Лидерами роста оказались Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там зарплата школьных педагогов увеличилась более чем на 7 тысяч рублей.

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