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Новости

вчера, 14:35

За год средняя зарплата учителей в Ивановской области выросла почти на 100 рублей

РБК приводит данные Росстата по средней зарплате врачей, учителей и научных работников за 2017 год. Согласно статистике, в 4-х регионах России зарплаты школьных учителей снизились, в 2-х регионах – не выросли, в 46-ти субъектах РФ заработки педагогов за год выросли меньше чем на 1 тысячу рублей.

В 3-х регионах - Ивановской области, Республике Алтай и Ставропольском крае – средняя зарплата учителей увеличилась меньше чем на 100 рублей.

Лидерами роста оказались Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там зарплата школьных педагогов увеличилась более чем на 7 тысяч рублей.



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Комментарии (21)

	


	

	

		
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  • 
								
									Vitalina								
							
    • 
							
  • вчера, 14:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот эта новость смешная, но грустная.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									280238								
							
    • 
							
  • вчера, 14:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а потом отработав по 30 и более лет получают пенсию в 7 000 рублей. обидно очень.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									некто								
							
    • 
							
  • вчера, 14:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у юферовой  насколько   зарплата  повысилась ? 
    
тоже на стольник 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									*******								
							
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  • вчера, 14:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну теперь вместо красной икры,учителя начнут покупать чёрную!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 14:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нет повода не выпить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • вчера, 15:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хоть что-то похожее на правду! Денег нет, но вы держитесь! До 18 Марта хотя-бы, а дальше уже без разницы что там с вами будет :-) А по телевизору сказали что все живут хорошо и инфляция минимальна! И все только дешевеет, я уже не знаю кому верить...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Roman37								
							
    • 
							
  • вчера, 15:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот это новость, берегитесь магазины, я за покупками иду!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 16:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надеюсь "бакинских"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • вчера, 17:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В столбике все хорошо. Сидим держимся, а вам всего хорошего, успехов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутушний Я								
							
    • 
							
  • вчера, 18:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эх теперь учителя заживут))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									WesodZZ								
							
    • 
							
  • вчера, 19:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Забавно, что эти самые учителя будут в марте вбрасывать бюллетени за Путина.
    
За Путина, за Россию! За сто рублей!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									В.В. & Л.И. 								
							
    • 
							
  • вчера, 20:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Их унижают, издеваются как хотят, а они опять покорно будут мухлевать на выборах, и детям голову морочить путриотизмом и законом божьим.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 19:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							хахахаха, лучше бы не позорилась едросня								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									40in								
							
    • 
							
  • вчера, 19:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Между прочим, это не самый плохой вариант. Лично у меня, средняя зарплата стала ниже. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • вчера, 20:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорошо что у вас выросла зп. Успехов вам и всего хорошего. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									В.В. & Л.И. 								
							
    • 
							
  • вчера, 20:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Света Курицына:
    
    - Вы считаете, это тоже достижение Единой России?
    
     — Дааа, это большое достижение. Очень хорошее, даже. Медицину подня… у нас, дааа. Медицина у нас в Иванове очень хорошая стала медицина. Что ещё? Благоустройство в городах хорошее. С жильём никаких проблем. Людям помогают очень хорошо.
    
  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • вчера, 20:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Здесь Власов в тему и Кузьмичев. Света просто попала не под руку. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Petrov								
							
    • 
							
  • вчера, 22:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Просто стало более лучше все.Просто все мы теперь стали лучше есть.Стали больше спать,стали больше петь,стали больше ткать.Чтобы стало более больше все.Лучше чтоб стало лучшЕе.Делайте друзья так как и я.Ведь действительно стало друзья.Так чудесно, что более лучше нельзя!!     (Света из Иваново.  Текст арии. Wikipedia).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • вчера, 23:05
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										-1
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							Мдяяя, сколько получают, на столько и обучают. Правильно и делают. Альтруизм остался в СССР. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • вчера, 23:58
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										0
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							«Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!» — распространённый вариант фразы, произнесённой Генеральным секретарём ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным 17 ноября 1935 года в выступлении на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									3737								
							
    • 
							
  • 37 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Вечно ноют эти врачи и учителя .что з/п мала. только им и повышают, а им все мало мало и не брезгуют "брать" ни с инвалидов ни с малых детей. Нормальные у низ з/п. Модно им ныть, привыкли. Именно с них и начинается коррупция.
    
Конечно, в сельской местности они мало получают. А в городах очень даже не плохо, особенно учителя начальных классов... к 30 тыс. точно...- и это за полдня работы, оттарабанив одно и тоже из года в год. Молодых учителей выживают старухи, поэтому и нехватка учителей. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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