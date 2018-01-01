Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

49 минут назад

Ивановец после конфликта с начальником облил офис бензином и поджег

С ожогами различной степени тяжести поджигателя доставили в больницу (фото)

Сегодня около 10.00 на пульт дежурного «02» поступило сообщение о том, что произошел поджог офиса одной из ивановских фирм на улице Красных зорь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

После того, как экстренными службами огонь в помещении был ликвидирован, эксперт-криминалист провел осмотр места происшествия. Предварительной причиной возгорания специалисты назвали поджог. Это подтвердили и очевидцы произошедшего, которых опросили сотрудники полиции.

Выяснилось, что утром один из работников фирмы пришел в офис в состоянии алкогольного опьянения, и между ним и руководством произошел конфликт. Мужчина ушел, а через некоторое время вернулся с канистрой легковоспламеняющейся жидкости и на глазах у других сотрудников разлил ее и поджег. В результате произошедшего помещение офиса было частично повреждено огнем, а мужчина, подозреваемый в поджоге, с ожогами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение.

В настоящее время по факту случившегося полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Фото: УМВД



  • оцените новость:
  • (0)
  • 1562
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • 36 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кому чего доказал? Глупый поступок, раз сам от него и пострадал!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановец после конфликта с начальником облил офис бензином и поджег
				
50 минут назад

				

				Ивановец после конфликта с начальником облил офис бензином и поджег 
									
								

					
	 С ожогами различной степени тяжести поджигателя доставили в больницу (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1583						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Предприятие в Ивановской области запустило производство котонина
				
сегодня, 12:19

				

				Предприятие в Ивановской области запустило производство котонина 
									
								

					
	 И рассчитывает на экспорт (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1523						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Житель Ивановской области осужден за организацию незаконного вооруженного формирования
				
сегодня, 10:13

				

				Житель Ивановской области осужден за организацию незаконного вооруженного формирования 
								

					И участие в деятельности террористов в Сирии и Ираке 				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							972						
    •