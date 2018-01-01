Ивановец после конфликта с начальником облил офис бензином и поджег

С ожогами различной степени тяжести поджигателя доставили в больницу (фото)



Сегодня около 10.00 на пульт дежурного «02» поступило сообщение о том, что произошел поджог офиса одной из ивановских фирм на улице Красных зорь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

После того, как экстренными службами огонь в помещении был ликвидирован, эксперт-криминалист провел осмотр места происшествия. Предварительной причиной возгорания специалисты назвали поджог. Это подтвердили и очевидцы произошедшего, которых опросили сотрудники полиции.

Выяснилось, что утром один из работников фирмы пришел в офис в состоянии алкогольного опьянения, и между ним и руководством произошел конфликт. Мужчина ушел, а через некоторое время вернулся с канистрой легковоспламеняющейся жидкости и на глазах у других сотрудников разлил ее и поджег. В результате произошедшего помещение офиса было частично повреждено огнем, а мужчина, подозреваемый в поджоге, с ожогами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение.

В настоящее время по факту случившегося полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



Фото: УМВД



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