Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 10 февраля

Военно-спортивная игра «Юные защитники Отечества» начнется в 10.00 в школе №43 (ул. Носова, д.49). К участию в Игре допускаются подростки 14-16 лет, обучающиеся общеобразовательных учреждений и воспитанники военно-патриотических клубов города. Участников ждут испытания по военно-прикладным видам спорта: строевая и спортивная подготовка, сборка и разборка автомата, преодоление полосы препятствий. В соревнованиях участвуют 25-30 команд города и области. Победители определяются в каждой номинации и в итоговом зачете.

В 10.00 во Дворце детского и юношеского творчества состоится финал конкурса «Юный музыкант - 2018» (ДДЮТ, ул. Батурина, д.12/5).

В ближайшие выходные пройдет конкурс - фестиваль хореографических коллективов «Танцевальный проспект» (Областной координационно-методический центр культуры и творчества г. Иваново, ул. К. Маркса, д.62/107). Начало в 11.00.

XXХVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2018» состоится в городском парке «Харинка». Торжественное открытие спортивного праздника в 11.45.

В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» на набережной реки Уводь пройдет презентация проекта «ТЕХНОмобиль». Все желающие погулять и поиграть приглашаются в сквер Мастеров с 12.00 до 13.30.

Чемпионат и Первенство города по виду спорта «Чир спорт» пройдет в ИГХТУ в 12.00 (пр. Шереметевский, д. 10).

В городских парках отдыха для детей и взрослых действуют ледовые катки. На территории парка им. В.Я. Степанова работают малый и большой катки. Каток открыт и в городском Детском парке (ул. Комсомольская, д. 9). Все катки хорошо освещены и снабжены светомузыкой. Для удобства жителей при катках открыт прокат спортивного инвентаря.

На ивановском городском стадионе «Текстильщик» работает ледовый каток - большая площадка перед административным зданием стадиона, а также беговые дорожки по кругу. Для посетителей в отапливаемом здании оборудована комната для переобувания и платная камера хранения, бесплатный туалет. На улице для гостей катка работает точка питания с горячими напитками. На катке организовано музыкальное сопровождение и искусственное освещение в вечернее время.

Работают пункты проката и заточки коньков. Покататься на самой большой открытой ледовой площадке Иванова можно ежедневно, кроме понедельника (выходной день).

График работы катка:

вторник - пятница: с 14:00 до 21:00

суббота - воскресенье: с 11:00 до 21:00

Телефон для справок администрации стадиона «Текстильщик»: 8(4932) 32-51-43.

В городском парке культуры и отдыха «Харинка» проложена лыжная трасса и организован прокат спортивного инвентаря. Лыжная трасса для любителей, «Чудо-горка» и прокат лыж, санок-ватрушек, коньков, сноутьюбов организованы в парке им. В.Я. Степанова.

Воскресенье, 11 февраля

Продолжается конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Танцевальный проспект». (Областной координационно-методический центр культуры и творчества г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 62/107). Начало в 11.00.

В 11.45 пройдет чемпионат города по волейболу среди мужских команд в спортивном зале СДЮСШОР №3 (ул. Лежневская, д.158А).

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