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Новости

сегодня, 13:25

В Иванове у пассажира украли в общественном транспорте 300 тысяч рублей

Полиция проводит проверку

В Иванове сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, совершившего кражу сумки у пассажира общественного транспорта. Из обстоятельств произошедшего известно, что у 41-летнего ивановца, ехавшего с улицы Шубиных до Станционной, пропала сумка, в которой находились 300 тысяч рублей и банковская карта. В настоящее время по факту кражи проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Езди на такси с такими суммами и ртом щелкай поменьше! 41 год, а ума как у школоты!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ВсЁведущий								
							
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  • 12 минут назад
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							"Этого не может быть, потому что не может быть никогда!" А.П. Чехов "Человек в футляре". Не верю!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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