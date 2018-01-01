В Иванове у пассажира украли в общественном транспорте 300 тысяч рублей

Полиция проводит проверку

В Иванове сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, совершившего кражу сумки у пассажира общественного транспорта. Из обстоятельств произошедшего известно, что у 41-летнего ивановца, ехавшего с улицы Шубиных до Станционной, пропала сумка, в которой находились 300 тысяч рублей и банковская карта. В настоящее время по факту кражи проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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