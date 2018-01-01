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сегодня, 13:25
В Иванове у пассажира украли в общественном транспорте 300 тысяч рублей
Полиция проводит проверку
В Иванове сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, совершившего кражу сумки у пассажира общественного транспорта. Из обстоятельств произошедшего известно, что у 41-летнего ивановца, ехавшего с улицы Шубиных до Станционной, пропала сумка, в которой находились 300 тысяч рублей и банковская карта. В настоящее время по факту кражи проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (2)
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- с района38 минут назадЕзди на такси с такими суммами и ртом щелкай поменьше! 41 год, а ума как у школоты!
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- ВсЁведущий12 минут назад"Этого не может быть, потому что не может быть никогда!" А.П. Чехов "Человек в футляре". Не верю!
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