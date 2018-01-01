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Новости

сегодня, 12:19

Предприятие в Ивановской области запустило производство котонина

И рассчитывает на экспорт (фото)

Высококачественный котонин (лен, переработанный до хлопкообразного состояния) для изготовления экологически чистых тканей будет выпускать южская «Мануфактура Балина». Это 40-е производство, запущенное с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности. В нашем регионе развитием легкой промышленности занимаются уже 5 заемщиков ФРП.

Льняной котонин имеет высокое качество и характеристики, сопоставимые с хлопком. Технология котонизации, которую внедрила «Мануфактура Балина», позволяет использовать дешевое короткое льняное волокно для производства потребительских тканей, подходящих для пошива штор, постельного белья и одежды. Без подобной обработки короткое льняное волокно пригодно только для изготовления технических тканей.

В планах «Мануфактуры Балина» наращивание производства котонина и смесовых пряж. Летом 2018 года запланирован запуск ткацкого производства. Совокупный объем производимой продукции по завершению проекта должен достигнуть 4900 тонн в год.

Низкая себестоимость и высокое качество позволят компании рассчитывать на экспорт производимой продукции.



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