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Новости

сегодня, 12:03

Приехавшие из Украины сестры-близнецы обратились за помощью к ивановскому омбудсмену

Девушки пытаются добиться постановки в очередь на получение жилья

С вопросом о возможности постановки в очередь на получение жилья к Уполномоченному по правам человека в Ивановской области обратились дети-сироты – 20-летние сестры-близнецы. Ранее они проживали в однокомнатной квартире в украинском городе Павлоград. В 2013 году после смерти матери над ними взяла опекунство их родная бабушка - гражданка России, проживающая в Ивановской области, к которой в 2014 году девушки переехали жить. В 2015 году они получили гражданство РФ.

В России своего жилья у них нет. По вопросу постановки в очередь на получение жилья близнецы обращались в Департамент соцзащиты Ивановской области. Однако получили отказ в связи с тем, что имеют в собственности по ¼ доли жилого помещения на территории Украины. Выехать на Украину для решения вопроса о продаже этой доли девушки не имеют возможности в связи с политической обстановкой. Да и продать это жилое помещение, по словам бабушки, возможно только за 150 тысяч рублей.

«Решение этого вопроса потребует от Уполномоченного особого внимания и изучения международного законодательства», - говорится в сообщении пресс-службы ивановского омбудсмена.


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Комментарии (15)

	


	

	

		
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									с района								
							
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  • сегодня, 12:21
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							Знаете что, девчули, не нравится - гоу ту хоум! Вам там местное правительство всё даст, и даже больше! У нас тут местных таких близнецов хватает и молодых с детьми маленькими! Чешите работать, берите ипотеку! Иваново слезам не верит, про Москву вообще молчу :-) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 12:27
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							Чо, завидно? :) А соцзащита правильно отказала - на момент совершеннолетия бесквартирными не были, раз есть в собственности доля, право приватизации использовано, то по сиротской квоте ничего не получат. :) Через соцнайм только получить можно, но его не всем дают. :) Там положение смотреть нужно соответствующее. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • сегодня, 12:36
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							Думай что пишешь! Чему тут завидовать? Сиротству и наглости?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 12:46
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							Не, бабушке в России и приобретённому гражданству РФ. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • сегодня, 12:56
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							Я никому не завидую, только радуюсь за людей, если они умудряются честным способом в нашей стране достойно жить!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Viktoriay								
							
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  • сегодня, 12:22
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										-1
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							20 лет, живут у бабушки и еще чего-то хотят???Стыд потеряли.Нахалки. У на пол страны таких и все сами решают вопросы, работают!Лентяйки!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Viktoriay								
							
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  • сегодня, 12:24
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    • 
										-1
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							Правильно, что Департамент соцзащиты дал отказ!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Viktoriay								
							
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  • сегодня, 12:44
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										-1
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							Да,      
    
Kapл Бpoкманн!Вы странный товарищ.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • 3 минуты назад
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    • 
										0
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							Карл, ты чего, ты теперь уже не мой товарищ? :(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Vitalina								
							
    • 
							
  • 58 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							У девочек - лиц из числа детей сирот есть возможность добиться постановки в очередь на получение жилья, если их проживание в ранее занимаемом жилом помещении будет признано невозможным. Если, например, площадь четвертинок, находящихся в их собственности, меньше площади по норме, если в другой половине живут алкоголики, недееспособные, больные и т. д. по закону.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
    • 
							
  • 41 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сиротой считаются лица до 18 лет, им 20! На работу идите, а не попрошайничайте!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
    • 
							
  • 30 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Детьми-сиротами считаются до 18 лет, от 18 до 23 считаются лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот.." на них то же распространяется.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Без разницы, я учился и работал :-)  Не попрошайничал! Что они обе сделали для нашей страны, чтоб им дать жильё? Ветераны труда мля!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • 15 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы тут пытаетесь, администрации что то доказать?. С такой командой делать заявку на победу. Просто стыдно, но при сливании бюджета все равно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Мы все учились и работали, свои квартиры заработали. Родители нам помогали. Если выяснится, что должны по закону обеспечить квартирой, то получат. Только квартиры сиротам дают плохие, как и некоторым переселенцам. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановец после конфликта с начальником облил офис бензином и поджег
				
50 минут назад

				

				Ивановец после конфликта с начальником облил офис бензином и поджег 
									
								

					
	 С ожогами различной степени тяжести поджигателя доставили в больницу (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Предприятие в Ивановской области запустило производство котонина
				
сегодня, 12:19

				

				Предприятие в Ивановской области запустило производство котонина 
									
								

					
	 И рассчитывает на экспорт (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Житель Ивановской области осужден за организацию незаконного вооруженного формирования
				
сегодня, 10:13

				

				Житель Ивановской области осужден за организацию незаконного вооруженного формирования 
								

					И участие в деятельности террористов в Сирии и Ираке 				

				

	    			
    
	    				
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