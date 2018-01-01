Приехавшие из Украины сестры-близнецы обратились за помощью к ивановскому омбудсмену

Девушки пытаются добиться постановки в очередь на получение жилья

С вопросом о возможности постановки в очередь на получение жилья к Уполномоченному по правам человека в Ивановской области обратились дети-сироты – 20-летние сестры-близнецы. Ранее они проживали в однокомнатной квартире в украинском городе Павлоград. В 2013 году после смерти матери над ними взяла опекунство их родная бабушка - гражданка России, проживающая в Ивановской области, к которой в 2014 году девушки переехали жить. В 2015 году они получили гражданство РФ.

В России своего жилья у них нет. По вопросу постановки в очередь на получение жилья близнецы обращались в Департамент соцзащиты Ивановской области. Однако получили отказ в связи с тем, что имеют в собственности по ¼ доли жилого помещения на территории Украины. Выехать на Украину для решения вопроса о продаже этой доли девушки не имеют возможности в связи с политической обстановкой. Да и продать это жилое помещение, по словам бабушки, возможно только за 150 тысяч рублей.

«Решение этого вопроса потребует от Уполномоченного особого внимания и изучения международного законодательства», - говорится в сообщении пресс-службы ивановского омбудсмена.

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