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Новости

сегодня, 11:33

Областной театр кукол украсят портретами мам и пап

Нарисуют их юные зрители

Перед 23 февраля и 8 марта театр кукол приглашает юных зрителей принять участие в украшении театрального фойе. Для этого нужно нарисовать портрет мамы или папы на обычном альбомном листе и принести его в театр. Портреты пап развесят в фойе ко Дню защитника Отечества, а мам – к международному женскому дню.

На рисунке нужно указать имя и возраст ребенка – автора портрета. В субботу и воскресенье рисунки принимает педагог театра Светлана Лобанова, а в будние дни с 12 до 18 часов их можно оставить прямо в кассе театра.



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