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сегодня, 11:24
Ивановцам предлагают бесплатно сдать анализ на сифилис
В областном кожвендиспансере пройдет день профилактики инфекций, передающихся половым путем
16 февраля, в день профилактики инфекций, передающихся половым путем, специалисты Областного кожно-венерологического диспансера проведут консультирование всех обратившихся в этот день по данным вопросам. Время приема – с 10.00 до 14.00.
При необходимости можно будет сдать анализ на сифилис и «мазок» на самые распространенные инфекции абсолютно бесплатно и получить ответ в течение часа экспресс-методом. При обнаружении заболевания – получить квалифицированную помощь. Будет организована раздача информационных материалов и работать «горячая линия» (тел. 32-85-82).
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(с) сайт школы №3 г. Геленджик