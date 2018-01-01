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Новости

сегодня, 11:24

Ивановцам предлагают бесплатно сдать анализ на сифилис

В областном кожвендиспансере пройдет день профилактики инфекций, передающихся половым путем

16 февраля, в день профилактики инфекций, передающихся половым путем, специалисты Областного кожно-венерологического диспансера проведут консультирование всех обратившихся в этот день по данным вопросам. Время приема – с 10.00 до 14.00.

При необходимости можно будет сдать анализ на сифилис и «мазок» на самые распространенные инфекции абсолютно бесплатно и получить ответ в течение часа экспресс-методом. При обнаружении заболевания – получить квалифицированную помощь. Будет организована раздача информационных материалов и работать «горячая линия» (тел. 32-85-82).



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							Граждане! Ведите упорядоченную половую жизнь, если же конечно она у вас есть!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							"15 января в 4 «Б» классе прошла информационная пятиминутка, посвященная выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся весной 2018 года. Ребята рассказали о сборе подписей в поддержку действующего президента, проходящем в разных регионах нашей большой страны. Это воскресенье стало особенно «урожайным» на количество подписей сторонников Владимира Владимировича Путина. За весь день удалось собрать свыше двухсот тысяч подписей. 
    
Также школьники озвучили результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, более 81% избирателей, готовых прийти на избирательные участки, отдали бы свой голос за В.В. Путина."
    
(с) сайт школы №3 г. Геленджик								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							рекламу дюрекс насмотрелись, где каждый второй болен?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Ивановец после конфликта с начальником облил офис бензином и поджег
				
50 минут назад

				

				Ивановец после конфликта с начальником облил офис бензином и поджег 
									
								

					
	 С ожогами различной степени тяжести поджигателя доставили в больницу (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:13

				

				Житель Ивановской области осужден за организацию незаконного вооруженного формирования 
								

					И участие в деятельности террористов в Сирии и Ираке 				

				

	    			
    
	    				
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