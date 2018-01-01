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Новости

сегодня, 11:03

14 лет колонии получил житель Ивановской области за покушение на убийство трех человек

При совершении преступления осужденный использовал нож, отвертку и топор

Вынесен приговор 40-летнему жителю Шуйского района по обвинению в покушении на убийство трех человек.

Преступление было совершено 1 ноября 2016 года. Подсудимый во время ссоры со своим собутыльником жестоко избил его, а затем буквально искромсал его ножом. После чего с места происшествия скрылся.

Позже, узнав, что несколько их общих знакомых осведомлены о том, что произошло, злоумышленник решил избавиться и от них. Одному из потерпевших он исколол отверткой грудь, второму нанес несколько ударов топором по голове.

Мужчина не раз возвращался на место преступления, пытаясь добить раненых и устроить пожар, чтобы скрыть следы убийства. Каким-то чудом, но все получившие ранения люди выжили.

В итоге, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, суд приговорил мужчину к 14 года 1 месяцу колонии особого режима.



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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							во животное! такого пожизненно надо, а то выйдет по удо и добьет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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