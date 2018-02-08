Новости
Один из ивановских маршрутов общественного транспорта планируют изменить
Соответствующее поручение дал глава города Владимир Шарыпов
Вчера глава областного центра Владимир Шарыпов встретился с жителями ТОСа «Чкаловский» и обсудил с ними насущные вопросы благоустройства и ЖКХ.
Речь в том числе шла о работе перевозчика на 10-м городском маршруте общественного транспорта. Как доложил председатель комитета по транспорту и связи Николай Мановский, по ранее данному мэром поручению перевозчиком была проведена работа по обеспечению вывода на линию транспортных средств в установленном реестром количестве. С нового года количество машин, ежедневно выходящих на маршрут, увеличилось с 4 единиц до 12-20 единиц в зависимости от пиковой загрузки. Перевозчик отчитался также и о выведении на маршрут автобуса средней вместимости.
При этом жители, отмечая перемены к лучшему, считают данные меры недостаточными. Владимир Шарыпов поручил проработать возможность изменения одного из существующих городских маршрутов с учетом захвата улицы Некрасова.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
- оцените новость:
-
(1)
- 1788
- 9
Комментарии (9)
Новость дня
-
(0)
- 1615
-
(2)
- 1533
-
(0)
- 977
-
(0)
- 1599
Какой перевозчик?
На десятом автобусном если верить реестру официально значатся три перевозчика!!!
- ИП Андреев В.Б.
- ООО Экспресс Сервис
- ООО Транс Лайн
Суммарное общее число единиц порядка двадцати машин.Только ранее выходило на маршрут меньше и заканчивали рано. Когда с Минской прогнали нелегальные микроавтобусы (среди которых есть и два новых мерседеса), есть и потрёпанные форды - пежо, тем не менее лучше, чем ржавые газели которые ранее работали на 10 ке, да и сейчас иногда встречаются. так вот бывшие нелегалы с Минской теперь забашляют за возможность работать на маршруте одному из перевозчиков. Сами маршрутки ездят полу-пустые так как жители ещё не все знают, что ситуация изменилась. А на счёт того, что на маршруте появился ржавый ПАЗ, так он как появился так и пропадёт, такое ранее бывало и не раз.
1) ИП Андреев В.Б. неизвестно ед. (по плану)
2) ООО Экспресс Сервис 4 ед. (по плану)
3) ООО Транс Лайн неизвестно ед. (по плану)
4) ООО Союз - Авто 5 ед. (по плану)