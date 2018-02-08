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Новости

сегодня, 10:43

Один из ивановских маршрутов общественного транспорта планируют изменить

Соответствующее поручение дал глава города Владимир Шарыпов

Вчера глава областного центра Владимир Шарыпов встретился с жителями ТОСа «Чкаловский» и обсудил с ними насущные вопросы благоустройства и ЖКХ.

Речь в том числе шла о работе перевозчика на 10-м городском маршруте общественного транспорта. Как доложил председатель комитета по транспорту и связи Николай Мановский, по ранее данному мэром поручению перевозчиком была проведена работа по обеспечению вывода на линию транспортных средств в установленном реестром количестве. С нового года количество машин, ежедневно выходящих на маршрут, увеличилось с 4 единиц до 12-20 единиц в зависимости от пиковой загрузки. Перевозчик отчитался также и о выведении на маршрут автобуса средней вместимости.

При этом жители, отмечая перемены к лучшему, считают данные меры недостаточными. Владимир Шарыпов поручил проработать возможность изменения одного из существующих городских маршрутов с учетом захвата улицы Некрасова.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 11:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ага.Видал я этот автобус средней вместимости. Гнилой ,разваливающийся на глазах ПАЗик.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 11:06
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    • 
										+1
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							Что Вам прорабатывать. Вам НИИАТ за 8 млн сказал 40 маршрут пустить по Некрасова.А они все думают..Так и скажите,что 8 млн смыли в унитаз.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 11:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							а ИПТ пускай увеличивает с 9 единиц 10-го троллейбуса до 14(как было раньше)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • сегодня, 11:14
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    • 
										-1
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							Снова мэру вешают лапшу на уши... 
    
Какой перевозчик? 
    
На десятом автобусном если верить реестру официально значатся три перевозчика!!! 
    
- ИП Андреев  В.Б.
    
- ООО Экспресс Сервис
    
- ООО Транс Лайн
    
Суммарное общее число единиц порядка двадцати машин.Только ранее выходило на маршрут меньше и заканчивали рано. Когда с Минской прогнали нелегальные микроавтобусы (среди которых есть и два новых мерседеса), есть и потрёпанные форды - пежо, тем не менее лучше, чем ржавые газели которые ранее работали на 10 ке, да и сейчас иногда встречаются. так вот бывшие нелегалы с Минской теперь забашляют за возможность работать на маршруте одному из перевозчиков. Сами маршрутки ездят полу-пустые так как жители ещё не все знают, что ситуация изменилась. А на счёт того, что на маршруте появился ржавый ПАЗ, так он как появился так и пропадёт, такое ранее бывало и не раз.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 11:20
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мер себя уже губернатором видит, а вы тут про пазик, гнилой. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • сегодня, 11:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Поправочка там не три перевозчика а четыре 
    
1) ИП Андреев В.Б.         неизвестно ед. (по плану)
    
2) ООО Экспресс Сервис 4 ед. (по плану)
    
3) ООО Транс Лайн        неизвестно ед. (по плану)
    
4) ООО Союз - Авто 5 ед. (по плану)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Что бы главе не пускали пыль в глаза. В следующий раз при проверке транспорта пусть идёт один, максимум с помощником и никого не предупреждает. Когда вы берёте с собой перевозчика вы реально думаете что никаких потёмкинских деревень не будет? Если Владимир Николаевич действительно хочет объективной картины, проверка должна быть не известна перевозчику и подведомственному комитету. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 11:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Времена, когда король в виде бомжа ходит и интересуется жизнью простолюдинов, не более чем сказка. Все там все знают, и босс тоже.   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тут как бы просто. Не набираем людей на работу, а потом их бюджет кинуть на премии. Так ведь Мер) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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