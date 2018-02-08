Один из ивановских маршрутов общественного транспорта планируют изменить

Соответствующее поручение дал глава города Владимир Шарыпов

Вчера глава областного центра Владимир Шарыпов встретился с жителями ТОСа «Чкаловский» и обсудил с ними насущные вопросы благоустройства и ЖКХ.

Речь в том числе шла о работе перевозчика на 10-м городском маршруте общественного транспорта. Как доложил председатель комитета по транспорту и связи Николай Мановский, по ранее данному мэром поручению перевозчиком была проведена работа по обеспечению вывода на линию транспортных средств в установленном реестром количестве. С нового года количество машин, ежедневно выходящих на маршрут, увеличилось с 4 единиц до 12-20 единиц в зависимости от пиковой загрузки. Перевозчик отчитался также и о выведении на маршрут автобуса средней вместимости.

При этом жители, отмечая перемены к лучшему, считают данные меры недостаточными. Владимир Шарыпов поручил проработать возможность изменения одного из существующих городских маршрутов с учетом захвата улицы Некрасова.



Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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