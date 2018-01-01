Житель Ивановской области осужден за организацию незаконного вооруженного формирования

И участие в деятельности террористов в Сирии и Ираке



Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Фурманова. Он заочно признан виновным в организации незаконного вооруженного формирования и участия в нем. И приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сформирована достаточная доказательная база, свидетельствующая об участии осужденного в деятельности незаконных вооруженных формирований на стороне международных террористических организаций на территории Сирийской Арабской Республики и Ирака. Данный факт позволил заочно предъявить жителю г. Фурманов обвинение по ч. 2 ст. 208 УК РФ и объявить его в международный розыск", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Ивановской области.

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Исполнение решения суда отсрочено до момента розыска осужденного и его возвращения на территорию Российской Федерации.