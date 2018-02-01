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Новости
сегодня, 10:07
Станислав Воскресенский сделал заявление по заволжскому могильнику
Сегодня врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский во время рабочей поездки в Заволжский район ответил на вопрос местных жителей о планах по организации в районе могильника радиоактивных отходов.
Глава региона пообещал, что никаких захоронений радиоактивных отходов здесь, на побережье Волги, не будет:
"Я следил за ситуацией и могу сказать ответственно: конечно, никаких свалок радиоактивных отходов мы здесь не допустим. Посмотрите, какая прекрасная Волга, прекрасный Заволжский район. Мы должны беречь, сохранять и приумножать это богатство для жителей области и для будущих поколений. Поэтому никаких свалок радиоактивных отходов, о которых я читал, и о чем жители района беспокоятся, здесь, конечно, не будет".
Напомним, совсем недавно прошли публичные слушания по изменению условно-разрешенного вида использования земельного участка под Заволжском, которые обернулись народным сходом. Жители нескольких волжских городов выступили против планов по возможному использованию территории под радиоактивный могильник. Там и раньше размещался шламонакопитель, но горожане были уверены, что изменение вида позволит свозить на полигон отходы более токсичные и не только с местного химзавода.
Глава региона пообещал, что никаких захоронений радиоактивных отходов здесь, на побережье Волги, не будет:
"Я следил за ситуацией и могу сказать ответственно: конечно, никаких свалок радиоактивных отходов мы здесь не допустим. Посмотрите, какая прекрасная Волга, прекрасный Заволжский район. Мы должны беречь, сохранять и приумножать это богатство для жителей области и для будущих поколений. Поэтому никаких свалок радиоактивных отходов, о которых я читал, и о чем жители района беспокоятся, здесь, конечно, не будет".
Напомним, совсем недавно прошли публичные слушания по изменению условно-разрешенного вида использования земельного участка под Заволжском, которые обернулись народным сходом. Жители нескольких волжских городов выступили против планов по возможному использованию территории под радиоактивный могильник. Там и раньше размещался шламонакопитель, но горожане были уверены, что изменение вида позволит свозить на полигон отходы более токсичные и не только с местного химзавода.
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Комментарии (5)
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- Дон-777сегодня, 10:39Ну ну дай бы Бог...Хотя после 18 марта посмотрим чего стоят его слова
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- макссссегодня, 11:13аминь
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- lrewqсегодня, 11:18МОЛОДЦЫ!! НЕ ЗРЯ ХЛЕБ ЖУЁМ.
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- Kapл Бpoкманнсегодня, 12:05Радиоактивные?! На берегу реки федерального значения?! Их только в горных шахтах хранят, выпаренные и остеклованные. Они же дико ядовитые. Так что, не соврал губернатор, радиоактивных там не будет точно, место по действующим нормам радиационной безопасности, совсем не подходит. :)
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- ЙЯdЪсегодня, 12:48Химический - это не одно и тоже, что радиоактивный.
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