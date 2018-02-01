Станислав Воскресенский сделал заявление по заволжскому могильнику

Сегодня врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский во время рабочей поездки в Заволжский район ответил на вопрос местных жителей о планах по организации в районе могильника радиоактивных отходов.



Глава региона пообещал, что никаких захоронений радиоактивных отходов здесь, на побережье Волги, не будет:



"Я следил за ситуацией и могу сказать ответственно: конечно, никаких свалок радиоактивных отходов мы здесь не допустим. Посмотрите, какая прекрасная Волга, прекрасный Заволжский район. Мы должны беречь, сохранять и приумножать это богатство для жителей области и для будущих поколений. Поэтому никаких свалок радиоактивных отходов, о которых я читал, и о чем жители района беспокоятся, здесь, конечно, не будет".



Напомним, совсем недавно прошли публичные слушания по изменению условно-разрешенного вида использования земельного участка под Заволжском, которые обернулись народным сходом. Жители нескольких волжских городов выступили против планов по возможному использованию территории под радиоактивный могильник. Там и раньше размещался шламонакопитель, но горожане были уверены, что изменение вида позволит свозить на полигон отходы более токсичные и не только с местного химзавода.

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