В Ивановской области впервые проверят научную грамотность

И еще в 20 странах мира

Международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности «Открытая Лабораторная» пройдет в Ивановском государственном химико-технологическом университете (пр. Шереметевский, 7) в 13.30 в субботу, 10 февраля. Вход свободный.

Стать участником и перевоплотиться в лаборанта сможет каждый желающий. Участники мероприятия ответят на вопросы, касающиеся базовых явлений жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики. Например, можем ли мы увидеть животную клетку в своем холодильнике, все ли вещества состоят из молекул, может ли дерево быть прочнее металла и что болит при головной боли. Проведет «Открытую Лабораторную» на базе ИГХУ почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, профессор, доктор химических наук Павел Стужин.

После «лабораторной» для ее участников состоится научно-популярная лекция о месте и роли химии в жизни каждого человека, а также последних достижениях этой удивительной науки. Лектором выступит доцент, кандидат химических наук Юрий Марфин.

Отметим, что массовая проверка научных знаний одновременно пройдет в 45 российских городах и 20 странах мира. В Ивановской области акция организована впервые.

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