В Ивановской области женщина похитила 340 тысяч по доверенности

Приговор - 1,5 года условно

В суде установлено, что жительница Кинешмы, оказывающая юридические услуги в организации «Компания Дом», получила от потерпевшей доверенность на принятие наследства и ведение наследственного дела. Однако этот документ не давал ей права пользоваться денежными средствами потерпевшей.

Тем не менее, введя в заблуждение работников ОБУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки», женщина обратилась к ним с заявлением о переводе денежных средств с лицевого счета умершего сына потерпевшей в сумме почти 340 тысяч рублей на свой счет.

Получив и присвоив названные денежные средства, она обманывала потерпевшую, называя различные причины непоступления денег на ее банковский счет. Таким образом, она похитила денежные средства, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

Вина подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в ходе судебного следствия нашла свое полное подтверждение, ее действия квалифицированы по ч.3 ст. 159 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств его совершения, данных о личности, добровольного частичного возмещения ущерба и иных обстоятельств, смягчающих наказание, женщина осуждена на 1 год 6 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор Кинешемского городского суда от 07.02.2018 не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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