Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 16:48

В Ивановской области женщина похитила 340 тысяч по доверенности

Приговор - 1,5 года условно

В суде установлено, что жительница Кинешмы, оказывающая юридические услуги в организации «Компания Дом», получила от потерпевшей доверенность на принятие наследства и ведение наследственного дела. Однако этот документ не давал ей права пользоваться денежными средствами потерпевшей.

Тем не менее, введя в заблуждение работников ОБУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки», женщина обратилась к ним с заявлением о переводе денежных средств с лицевого счета умершего сына потерпевшей в сумме почти 340 тысяч рублей на свой счет.

Получив и присвоив названные денежные средства, она обманывала потерпевшую, называя различные причины непоступления денег на ее банковский счет. Таким образом, она похитила денежные средства, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

Вина подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в ходе судебного следствия нашла свое полное подтверждение, ее действия квалифицированы по ч.3 ст. 159 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств его совершения, данных о личности, добровольного частичного возмещения ущерба и иных обстоятельств, смягчающих наказание, женщина осуждена на 1 год 6 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор Кинешемского городского суда от 07.02.2018 не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.




  • оцените новость:
  • (0)
  • 883
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации