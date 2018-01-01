Проверка чувства юмора у главы региона, льготы на вывоз мусора и как не попадаться на допинге

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Проверяем чувство юмора у главы региона. Премьера рубрики «Поэт в ответ».

- Какие документы нужно предоставить, чтобы получить льготу на вывоз мусора? И почему не ремонтируют дорогу на ТЭЦ-3?

- Долой безграмотность. Спортсменов учат не попадаться на допинге.

- Музыка нас связала. История о незаконопослушных гражданах, которые очень любили слушать музыку в машине.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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