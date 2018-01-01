Ивановцы поддержат российских олимпийцев

Акция пройдет в СРК «Олимпия»

9 февраля, в день открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, в Иванове на базе спортивно-развлекательного комплекса «Олимпия» пройдет акция в поддержку российских спортсменов-олимпийцев».

В мероприятии примут участие призеры Олимпийских игр прошлых лет, члены Олимпийского комитета России, руководители исполнительных органов государственной власти Ивановской области и учащиеся спортивных школ региона. Так, мероприятие посетят призер Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке Ирина Егорова и Сергей Савельев, участник Олимпийских игр 1998 года в Нагано.

В рамках акции пройдут показательные выступления фигуристов, хоккеистов и спортсменов отделения конькобежного спорта. Кроме того, в торжественной обстановке будут подведены итоги викторины для знатоков спорта, посвященной XXIII зимним Олимпийским играм в Пхенчхане. Автором и организатором викторины является известный ивановский спортсмен, тренер, спортивный деятель, заслуженный работник физической культуры и спорта России Альберт Скобцов.

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