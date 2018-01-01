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Новости

вчера, 16:35

Ивановцы поддержат российских олимпийцев

Акция пройдет в СРК «Олимпия»

9 февраля, в день открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, в Иванове на базе спортивно-развлекательного комплекса «Олимпия» пройдет акция в поддержку российских спортсменов-олимпийцев».

В мероприятии примут участие призеры Олимпийских игр прошлых лет, члены Олимпийского комитета России, руководители исполнительных органов государственной власти Ивановской области и учащиеся спортивных школ региона. Так, мероприятие посетят призер Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке Ирина Егорова и Сергей Савельев, участник Олимпийских игр 1998 года в Нагано.

В рамках акции пройдут показательные выступления фигуристов, хоккеистов и спортсменов отделения конькобежного спорта. Кроме того, в торжественной обстановке будут подведены итоги викторины для знатоков спорта, посвященной XXIII зимним Олимпийским играм в Пхенчхане. Автором и организатором викторины является известный ивановский спортсмен, тренер, спортивный деятель, заслуженный работник физической культуры и спорта России Альберт Скобцов.



ключевые слова: Олимпиада акция
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • вчера, 16:43
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							Без гимна,без флага? Их поддерживать? У них только коммерческий интерес! А престиж Родины у них где-то далеко!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Болельщик Спартака								
							
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  • вчера, 16:51
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							Принц олимпийских игр посмотрите - участвуют не профессионалы! Какой коммерческий интерес, поведайте...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									berlioz								
							
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  • вчера, 17:22
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							Слава богу, хоть что-то радостное в связи с таким спортивным праздником! А то уже так надоели кликуши и истерички, т.н. "патриоты".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 17:41
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							Ага! За свой счёт они туда едут! Президент сказал,езжайте! Поддержим материально, морально,а потом премии за медали! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Болельщик Спартака								
							
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  • вчера, 20:03
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							медали еще завоевать надо! Вы небось считаете, что это как два пальца об асфальт								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • вчера, 19:13
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										+1
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							Я так понял, наша выставка зимних спортивных достижений? :) Там как раз надо к Дворцу игровых видов спорта ещё коробку хоккейную прикрутить. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Смер-тушка								
							
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  • вчера, 22:03
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										+1
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							Мельдоний бесплатно раздавать будут?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • вчера, 22:42
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							Да он в любой аптеке есть. :) Купи сам, если надо. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 22:06
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										0
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							Путина хорошо натянули с допингом. Без дыма огня не бывает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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