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Ивановцы поддержат российских олимпийцев
Акция пройдет в СРК «Олимпия»
9 февраля, в день открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, в Иванове на базе спортивно-развлекательного комплекса «Олимпия» пройдет акция в поддержку российских спортсменов-олимпийцев».
В мероприятии примут участие призеры Олимпийских игр прошлых лет, члены Олимпийского комитета России, руководители исполнительных органов государственной власти Ивановской области и учащиеся спортивных школ региона. Так, мероприятие посетят призер Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке Ирина Егорова и Сергей Савельев, участник Олимпийских игр 1998 года в Нагано.
В рамках акции пройдут показательные выступления фигуристов, хоккеистов и спортсменов отделения конькобежного спорта. Кроме того, в торжественной обстановке будут подведены итоги викторины для знатоков спорта, посвященной XXIII зимним Олимпийским играм в Пхенчхане. Автором и организатором викторины является известный ивановский спортсмен, тренер, спортивный деятель, заслуженный работник физической культуры и спорта России Альберт Скобцов.
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Комментарии (9)
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- *******вчера, 16:43Без гимна,без флага? Их поддерживать? У них только коммерческий интерес! А престиж Родины у них где-то далеко!
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- Болельщик Спартакавчера, 16:51Принц олимпийских игр посмотрите - участвуют не профессионалы! Какой коммерческий интерес, поведайте...
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- berliozвчера, 17:22Слава богу, хоть что-то радостное в связи с таким спортивным праздником! А то уже так надоели кликуши и истерички, т.н. "патриоты".
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- *******вчера, 17:41Ага! За свой счёт они туда едут! Президент сказал,езжайте! Поддержим материально, морально,а потом премии за медали!
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- Болельщик Спартакавчера, 20:03медали еще завоевать надо! Вы небось считаете, что это как два пальца об асфальт
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- Kapл Бpoкманнвчера, 19:13Я так понял, наша выставка зимних спортивных достижений? :) Там как раз надо к Дворцу игровых видов спорта ещё коробку хоккейную прикрутить. :)
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- Смер-тушкавчера, 22:03Мельдоний бесплатно раздавать будут?
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- Kapл Бpoкманнвчера, 22:42Да он в любой аптеке есть. :) Купи сам, если надо. :)
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- максссвчера, 22:06Путина хорошо натянули с допингом. Без дыма огня не бывает