Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 16:15

Житель Ивановской области насквозь проткнул знакомого шампуром, повредив сердце

Вину в убийстве мужчина не признал, заявив, что потерпевший сам наткнулся на шампур

Вынесен приговор в отношении жителя Приволжска, убившего человека. Преступление было совершено в августе 2017 года. Подсудимый спровоцировал конфликт со своим знакомым. Во время ссоры он схватил металлический шампур и проткнул им мужчину насквозь, повредив при этом сердечную мышцу и легкое. Потерпевший от полученных ранений скончался еще до приезда скорой помощи.

Убийца с места преступления скрылся и явился в правоохранительные органы лишь в ноябре 2017 года. Свою вину он так и не признал, пояснив, что всё произошло случайно, потерпевший якобы сам случайно наткнулся на шампур.

Тем не менее суд, с учетом показаний очевидцев преступления, исследованных материалов уголовного дела, согласился с позицией прокурора и признал злоумышленника виновным в убийстве.

В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Также судом в полном объеме удовлетворены исковые требования отца погибшего в размере одного миллиона рублей.



ключевые слова: убийство суд приговор
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1280
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации