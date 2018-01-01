Житель Ивановской области насквозь проткнул знакомого шампуром, повредив сердце

Вину в убийстве мужчина не признал, заявив, что потерпевший сам наткнулся на шампур

Вынесен приговор в отношении жителя Приволжска, убившего человека. Преступление было совершено в августе 2017 года. Подсудимый спровоцировал конфликт со своим знакомым. Во время ссоры он схватил металлический шампур и проткнул им мужчину насквозь, повредив при этом сердечную мышцу и легкое. Потерпевший от полученных ранений скончался еще до приезда скорой помощи.

Убийца с места преступления скрылся и явился в правоохранительные органы лишь в ноябре 2017 года. Свою вину он так и не признал, пояснив, что всё произошло случайно, потерпевший якобы сам случайно наткнулся на шампур.

Тем не менее суд, с учетом показаний очевидцев преступления, исследованных материалов уголовного дела, согласился с позицией прокурора и признал злоумышленника виновным в убийстве.

В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Также судом в полном объеме удовлетворены исковые требования отца погибшего в размере одного миллиона рублей.

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