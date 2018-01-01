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Новости

10 минут назад

Житель Ивановской области долгое время выращивал в своей квартире коноплю

Для этого он оборудовал шкаф теплоотражающими материалами и системой охлаждения (фото)

Фурмановским полицейским поступила информация о том, что 27-летний местный житель занимается культивированием наркосодержащих растений. Деятельность фигуранта полицейские взяли под оперативный контроль. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого было изъято более 50 граммов конопли и специализированное оборудование.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, для культивации конопли молодой человек оборудовал шкаф теплоотражающими материалами и охлаждающей системой, и на протяжении длительного времени выращивал наркосодержащие растения.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Фото: УМВД

ключевые слова: наркотики конопля полиция
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