Новости
10 минут назад
Житель Ивановской области долгое время выращивал в своей квартире коноплю
Для этого он оборудовал шкаф теплоотражающими материалами и системой охлаждения (фото)
Фурмановским полицейским поступила информация о том, что 27-летний местный житель занимается культивированием наркосодержащих растений. Деятельность фигуранта полицейские взяли под оперативный контроль. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого было изъято более 50 граммов конопли и специализированное оборудование.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, для культивации конопли молодой человек оборудовал шкаф теплоотражающими материалами и охлаждающей системой, и на протяжении длительного времени выращивал наркосодержащие растения.
По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.Фото: УМВД
- оцените новость:
-
(0)
- 113
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:30В Иванове открывается новое отделение почтовой связи
-
(1)
- 879
сегодня, 10:43Кинешемка, грозившая убить сожителя, была убита сама
Уголовное дело расследовано и направлено в суд
-
(0)
- 1721
сегодня, 10:15В спальне детского сада в Иванове произошло задымление: всех детей эвакуировали
Всего – 204 ребенка
-
(1)
- 2284