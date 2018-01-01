Новости
сегодня, 13:10
В Ивановской области пенсионерка украла из магазина набор разнообразных товаров
Полиция проверяет женщину на причастность к аналогичным правонарушениям
В одном из заволжских магазинов самообслуживания произошла кража. Было похищено: крем для рук, две упаковки мыла, 2 сменных блока для тетрадей, 6 блокнотов, два текстовыделителя, приправа для курицы, шоколад и 20 упаковок семян огурцов.
Как установила полиция, всё это украла 60-летняя местная жительница. По данному факту проводится проверка. Пенсионерку проверяют на причастность к аналогичным правонарушениям, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 314
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:30В Иванове открывается новое отделение почтовой связи
-
(1)
- 889
сегодня, 10:43Кинешемка, грозившая убить сожителя, была убита сама
Уголовное дело расследовано и направлено в суд
-
(0)
- 1726
сегодня, 10:15В спальне детского сада в Иванове произошло задымление: всех детей эвакуировали
Всего – 204 ребенка
-
(1)
- 2290