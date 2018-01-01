В Ивановской области пенсионерка украла из магазина набор разнообразных товаров

Полиция проверяет женщину на причастность к аналогичным правонарушениям

В одном из заволжских магазинов самообслуживания произошла кража. Было похищено: крем для рук, две упаковки мыла, 2 сменных блока для тетрадей, 6 блокнотов, два текстовыделителя, приправа для курицы, шоколад и 20 упаковок семян огурцов.

Как установила полиция, всё это украла 60-летняя местная жительница. По данному факту проводится проверка. Пенсионерку проверяют на причастность к аналогичным правонарушениям, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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