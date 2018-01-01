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Новости

сегодня, 12:57

В «Серебряном городе» пройдет Выставка недвижимости

17 февраля с 12:00 до 17:00 в ивановском ТРЦ «Серебряный город» пройдет Выставка недвижимости.

Сколько предложений на рынке недвижимости? И как выбрать нужное среди такого количества информации? «Серебряный город» собрал для вас выгодные решения по приобретению и строительству жилья в одном месте.

Посетители выставки получат исчерпывающую информацию из первых уст. Ведущие застройщики города подберут подходящие варианты, а коммерческие организации подскажут, как можно выгоднее решить финансовые вопросы.

- Приобретение квартир в новостройках и домах вторичного жилого фонда

- Строительство и покупка частных домов, коттеджей и таунхаусов

- Помощь в решении финансовых вопросов

Среди участников: Славянский дом, КСК, ГП Квартал, ИК Феникс, Домо-Строй, ЖСК, Айтакса, Центр строительных услуг, ГП Олимп, House Profi, Сбербанк, Московский индустриальный банк, Совкомбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ, Кранбанк, Металлинвестбанк, Инвестторгбанк.

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ключевые слова: недвижимость выставка
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