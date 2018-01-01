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сегодня, 12:39
Ивановец завоевал золото на всероссийском турнире по бадминтону
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В Воронеже прошел Всероссийский открытый турнир по бадминтону среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов со всей страны.
Город Иваново на турнире представлял тренер взрослой и детской сборной команды по бадминтону Сарвар Ифтихар.
Ивановец стал абсолютным победителем Всероссийского турнира, завоевав золотую медаль в мужской одиночной категории 40+. Также наш спортсмен стал серебряным призером в одиночной мужской категории 30+.
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