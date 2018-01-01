Новости
сегодня, 12:30
В Иванове открывается новое отделение почтовой связи
В Иванове завершена реконструкция отделения почтовой связи 153012, расположенного на улице Бубнова, 47. Торжественное открытие ПО состоится в пятницу, 9 февраля. В мероприятии планируется участие заместителя председателя правительства Ивановской области Светланы Давлетовой.
ключевые слова: почта
- оцените новость:
-
(1)
- 878
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- 12312343 минуты назадВо-первых, не новое, а отремонтированное (еще вопрос - как?) старое. Во-вторых, нереально впечатляет ивановский масштаб (пусть Давлетова в следующий раз на открытие ларька или туалета общественного сбегает).
-
- ПростоЯ7 минут назаду нас 22 отделение почты на Велижской уже второй раз ремонтируют. Буквально пару-тройку лет назад был сделан ремонт, и вот снова закрыли не ремонт. Отремонтируют, а что толку, из 4 окон всегда в лучшем случае 2 работают. Очереди всегда неимоверные. Лучше бы персоналу зарплату подняли, чтобы все вакансии были заполнены, а постоять за посылками мы можем и в неотремонтированном помещении, зато быстро.
-
- ПростоЯ4 минуты назаду нас, видать, по мнению нашего правительства, в городе проблем нет, поэтому можно в рабочее время покататься на открытие различных объектов после ремонта. У нас соседи скоро ремонт в квартире доделают, приезжайте, а чЁ..
Новость дня
сегодня, 12:30В Иванове открывается новое отделение почтовой связи
-
(1)
- 879
сегодня, 10:43Кинешемка, грозившая убить сожителя, была убита сама
Уголовное дело расследовано и направлено в суд
-
(0)
- 1721
сегодня, 10:15В спальне детского сада в Иванове произошло задымление: всех детей эвакуировали
Всего – 204 ребенка
-
(1)
- 2284