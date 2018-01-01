В Иванове открывается новое отделение почтовой связи

В Иванове завершена реконструкция отделения почтовой связи 153012, расположенного на улице Бубнова, 47. Торжественное открытие ПО состоится в пятницу, 9 февраля. В мероприятии планируется участие заместителя председателя правительства Ивановской области Светланы Давлетовой.

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