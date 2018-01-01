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Новости

сегодня, 12:30

В Иванове открывается новое отделение почтовой связи

В Иванове завершена реконструкция отделения почтовой связи 153012, расположенного на улице Бубнова, 47. Торжественное открытие ПО состоится в пятницу, 9 февраля. В мероприятии планируется участие заместителя председателя правительства Ивановской области Светланы Давлетовой.



ключевые слова: почта
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 43 минуты назад
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							Во-первых, не новое, а отремонтированное (еще вопрос - как?) старое. Во-вторых, нереально впечатляет ивановский масштаб (пусть Давлетова в следующий раз на открытие ларька или туалета общественного сбегает).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
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  • 7 минут назад
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							у нас 22 отделение почты на Велижской уже второй раз ремонтируют. Буквально пару-тройку лет назад был сделан ремонт, и вот снова закрыли не ремонт. Отремонтируют, а что толку, из 4 окон всегда в лучшем случае 2 работают. Очереди всегда неимоверные. Лучше бы персоналу зарплату подняли, чтобы все вакансии были заполнены, а постоять за посылками мы можем и в неотремонтированном помещении, зато быстро.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 4 минуты назад
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							у нас, видать, по мнению нашего правительства, в городе проблем нет, поэтому можно в рабочее время покататься на открытие различных объектов после ремонта.  У нас соседи скоро ремонт в квартире доделают, приезжайте, а чЁ..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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