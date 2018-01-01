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Новости

сегодня, 12:01

Лошади в Кинешме впали в апатию

В городе выявлен очаг лептоспироза

В Кинешме выявлен очаг лептоспироза лошадей. На организацию приказом начальника службы ветеринарии Ивановской области наложены ограничительные мероприятия.

В настоящее время ветеринары проводят локализацию заболевания и дезинфекцию территории. Разработан план мероприятий по профилактике и ликвидации лептоспироза.

Для справки:

Лептоспироз – инфекционная, природно-очаговая болезнь многих видов животных и птиц. Хозяевам стоит насторожиться, если имеют место следующие признаки: у лошади наблюдается апатия и угнетение, периодически отмечаются приступы колик или повышение температуры; каждая вакцинация (особенно против лептоспироза) сопровождается осложнениями – от местной реакции до общего угнетения. Основной способ передачи возбудителя - инфицированная вода, поэтому надо обратить внимание на поение животных, а также исключить инфицирование кормов грызунами.



ключевые слова: животные лошади болезнь
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