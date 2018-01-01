Сборная Ивановской области завоевала 10 медалей на Первенстве ЦФО по конькобежному спорту

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Подведены итоги Первенства Центрального федерального округа по конькобежному спорту, который прошел в минувшие выходные на стадионе «Спартак» в Иванове. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 9 регионов центральной России.

По итогам выступления, спортсмены, представлявшие на турнире Ивановскую область, завоевали 10 медалей. Воспитанник областной спортивной школы № 8 Кирилл Зайцев взял золото на дистанции 3000 метров и серебро на 5000 метрах. Такой высокий результат позволил ему занять первое место в сумме многоборья.

Другие представители ивановской школы конькобежного спорта - Максим Голованов и Олег Куличков - в своих возрастных группах стали бронзовыми призерами гонки на 3000 метров и завоевали серебро на дистанции 1500 метров. В результате они стали третьим в сумме многоборья. Еще одна бронза в копилке команды Ивановской области – на счету Анастасии Брант на дистанции 3000 метров.

Кирилл Зайцев, Максим Голованов, Олег Куличков и Анастасия Брант выступят на Первенстве России по конькобежному спорту, которое запланировано на середину февраля. Кроме того, в конце февраля в Челябинске пройдет финал Кубка России по конькобежному спорту, где честь Ивановской области будут отстаивать Елена Сохрякова и Анна Опытова.

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