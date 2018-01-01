Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:21

Сборная Ивановской области завоевала 10 медалей на Первенстве ЦФО по конькобежному спорту

Фото

Подведены итоги Первенства Центрального федерального округа по конькобежному спорту, который прошел в минувшие выходные на стадионе «Спартак» в Иванове. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 9 регионов центральной России.

По итогам выступления, спортсмены, представлявшие на турнире Ивановскую область, завоевали 10 медалей. Воспитанник областной спортивной школы № 8 Кирилл Зайцев взял золото на дистанции 3000 метров и серебро на 5000 метрах. Такой высокий результат позволил ему занять первое место в сумме многоборья.

Другие представители ивановской школы конькобежного спорта - Максим Голованов и Олег Куличков - в своих возрастных группах стали бронзовыми призерами гонки на 3000 метров и завоевали серебро на дистанции 1500 метров. В результате они стали третьим в сумме многоборья. Еще одна бронза в копилке команды Ивановской области – на счету Анастасии Брант на дистанции 3000 метров.

Кирилл Зайцев, Максим Голованов, Олег Куличков и Анастасия Брант выступят на Первенстве России по конькобежному спорту, которое запланировано на середину февраля. Кроме того, в конце февраля в Челябинске пройдет финал Кубка России по конькобежному спорту, где честь Ивановской области будут отстаивать Елена Сохрякова и Анна Опытова.



ключевые слова: конькобежный спорт Первенство ЦФО
  • оцените новость:
  • (0)
  • 246
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ВсЁведущий								
							
    • 
							
  • 52 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Молодцы, ребята! В таких погодных условиях и при наличии сильных соперников Москвы, Коломны и Мурома - это здорово!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня