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Сборная Ивановской области завоевала 10 медалей на Первенстве ЦФО по конькобежному спорту
Подведены итоги Первенства Центрального федерального округа по конькобежному спорту, который прошел в минувшие выходные на стадионе «Спартак» в Иванове. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 9 регионов центральной России.
По итогам выступления, спортсмены, представлявшие на турнире Ивановскую область, завоевали 10 медалей. Воспитанник областной спортивной школы № 8 Кирилл Зайцев взял золото на дистанции 3000 метров и серебро на 5000 метрах. Такой высокий результат позволил ему занять первое место в сумме многоборья.
Другие представители ивановской школы конькобежного спорта - Максим Голованов и Олег Куличков - в своих возрастных группах стали бронзовыми призерами гонки на 3000 метров и завоевали серебро на дистанции 1500 метров. В результате они стали третьим в сумме многоборья. Еще одна бронза в копилке команды Ивановской области – на счету Анастасии Брант на дистанции 3000 метров.
Кирилл Зайцев, Максим Голованов, Олег Куличков и Анастасия Брант выступят на Первенстве России по конькобежному спорту, которое запланировано на середину февраля. Кроме того, в конце февраля в Челябинске пройдет финал Кубка России по конькобежному спорту, где честь Ивановской области будут отстаивать Елена Сохрякова и Анна Опытова.
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- ВсЁведущий52 минуты назадМолодцы, ребята! В таких погодных условиях и при наличии сильных соперников Москвы, Коломны и Мурома - это здорово!
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