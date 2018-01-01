С начала года в регионе зарегистрировано 12 случаев падения пассажиров в общественном транспорте

Среди пострадавших – двое детей

С начала года в Ивановской области произошло 12 случаев падения пассажиров в общественном транспорте. В числе пострадавших - 2 ребенка

«Наиболее распространенными последствиями аварий с участием автобусов и троллейбусов можно считать падение пассажиров в салоне. А причиной таких происшествий являются несоблюдение водителями скорости, соответствующей конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности проезда, неоправданные маневры, такие, например, как резкое торможение после разгона», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Если произошло падение в салоне, пассажир должен обратиться либо к кондуктору, либо к водителю и дождаться сотрудников ГИБДД и скорой помощи, чтобы зафиксировать факт падения.

поделиться ссылкой:

