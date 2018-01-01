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Новости

сегодня, 11:03

С начала года в регионе зарегистрировано 12 случаев падения пассажиров в общественном транспорте

Среди пострадавших – двое детей

С начала года в Ивановской области произошло 12 случаев падения пассажиров в общественном транспорте. В числе пострадавших - 2 ребенка

«Наиболее распространенными последствиями аварий с участием автобусов и троллейбусов можно считать падение пассажиров в салоне. А причиной таких происшествий являются несоблюдение водителями скорости, соответствующей конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности проезда, неоправданные маневры, такие, например, как резкое торможение после разгона», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Если произошло падение в салоне, пассажир должен обратиться либо к кондуктору, либо к водителю и дождаться сотрудников ГИБДД и скорой помощи, чтобы зафиксировать факт падения.



ключевые слова: ДТП общественный транспорт пассажиры
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									с района								
							
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  • сегодня, 11:18
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							Как лихо чморят троллейбусы! Всем все стало понятно кто против! Где хоть одно слово про грязные бешеные маршрутки? Или у нас одни автобусы с троллейбусами ходят? Вы вообще видели кто и как управляет маршрутами :-) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 11:31
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							Уровень идиотизма в "новости" зашкаливает. И в сообщении пресс-службы и в совете реакции.
    
Что делать водителю, если ему под колеса выскочил пешеход или автомобиль? Не тормозить, опасаясь за пассажиров?
    
Зачем фиксировать падение? Прыжки на месте не надо фиксировать в ГИБДД?
    

    
Вот премьер наш правильно советует - вы держитесь там, в транспорте то. Особенно в общественном транспорте, если даже денег нет на личный.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 12:05
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							Барс мочит троллейбус.Зато такие новости не сообщает. 
    
Во 2-й травмпункт г. Иваново с переломом позвонков шейного отдела позвоночника, ушибом головы за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса Ford - женщина 1955 г.р. Установлено, что днем 6 февраля на Кохомском шоссе молодой человек 1994 г.р. (стаж с 2015 года), управляя пассажирским микроавтобусом, совершил столкновение с движущимся впереди попутно автобусом «Богдан».
    

    
Об этом сообщили в УГИБДД по Ивановской области.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 46 минут назад
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							Ну так ведь выстроить эффективную систему общественного транспорта - это вам не сэлфи-маршруты с арт-объектами плодить! Тут политическая воля и профессионализм нужны, а их в столбике на Революции совсем не наблюдается. Поэтому и имеем то, что имеем...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 43 секунды назад
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							Барс, ну вы совсем уже...Просто какая-то подозрительная заинтересованность в очернении и выдавливании с транспортного рынка троллейбуса-самого экологичного и безопасного транспорта по своей природе. Читаешь ваши "опусы" и все грустнее и грустнее от уровня подачи материала и прослеживаемой предвзятости. Сами - то не пробовали на маршрутках "прокатиться"? Ась? Что там отвечаете? Жизнь и здоровье дороги?! А в транспорте необходимо держаться за поручень для исключения падения! О чем предупреждают надписи в салоне!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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