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сегодня, 11:03
С начала года в регионе зарегистрировано 12 случаев падения пассажиров в общественном транспорте
Среди пострадавших – двое детей
С начала года в Ивановской области произошло 12 случаев падения пассажиров в общественном транспорте. В числе пострадавших - 2 ребенка
«Наиболее распространенными последствиями аварий с участием автобусов и троллейбусов можно считать падение пассажиров в салоне. А причиной таких происшествий являются несоблюдение водителями скорости, соответствующей конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности проезда, неоправданные маневры, такие, например, как резкое торможение после разгона», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Если произошло падение в салоне, пассажир должен обратиться либо к кондуктору, либо к водителю и дождаться сотрудников ГИБДД и скорой помощи, чтобы зафиксировать факт падения.
ключевые слова: ДТП общественный транспорт пассажиры
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Что делать водителю, если ему под колеса выскочил пешеход или автомобиль? Не тормозить, опасаясь за пассажиров?
Зачем фиксировать падение? Прыжки на месте не надо фиксировать в ГИБДД?
Вот премьер наш правильно советует - вы держитесь там, в транспорте то. Особенно в общественном транспорте, если даже денег нет на личный.
Во 2-й травмпункт г. Иваново с переломом позвонков шейного отдела позвоночника, ушибом головы за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса Ford - женщина 1955 г.р. Установлено, что днем 6 февраля на Кохомском шоссе молодой человек 1994 г.р. (стаж с 2015 года), управляя пассажирским микроавтобусом, совершил столкновение с движущимся впереди попутно автобусом «Богдан».
Об этом сообщили в УГИБДД по Ивановской области.