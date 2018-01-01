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Новости

сегодня, 10:43

Кинешемка, грозившая убить сожителя, была убита сама

Уголовное дело расследовано и направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Кинешмы, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 57-летней женщине, повлекшим по неосторожности ее смерть.

Преступление было совершено 30 ноября 2017 года. Во время пьяного застолья между обвиняемым и его сожительницей вспыхнула ссора. Женщина схватила со стола нож и стала угрожать гражданскому мужу убийством. Мужчина без труда обезоружил ее и избил, после чего вернулся к своей бутылке. На следующий день женщина от полученных при избиении травм скончалась.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: убийство
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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  • сегодня, 12:04
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							Вы считаете эту новость о поведении пьяного быдла достойной внимания? Меня лично бесят такие вести о маргиналах, двумя дебилами меньше стало, вот это радостная весть
    
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