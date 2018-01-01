Новости
сегодня, 10:15
В спальне детского сада в Иванове произошло задымление: всех детей эвакуировали
Всего – 204 ребенка
Вчера в полдень на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в детском саду №194 в Шахтинском проезде областного центра. Из здания самостоятельно эвакуировались 246 человек, из них 204 ребенка.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в одном из спальных помещений произошло задымление в результате аварийного режима работы электрооборудования. Когда это произошло, дети находились в музыкальном зале.
«Благодаря срабатыванию автоматической системы противопожарной защиты удалось своевременно обнаружить задымление в здании, что позволило рабочему персоналу провести эвакуацию находящихся в здании детей. Пострадавших нет, ущерб не нанесен», - прокомментировали в ГУ МЧС по Ивановской области.
ключевые слова: детский сад эвакуация
- оцените новость:
-
(1)
- 2283
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- аккустик31 минуту назадпрокуратура расправит свои могучие плечи и раскроет свое око
Новость дня
сегодня, 12:30В Иванове открывается новое отделение почтовой связи
-
(1)
- 881
сегодня, 10:43Кинешемка, грозившая убить сожителя, была убита сама
Уголовное дело расследовано и направлено в суд
-
(0)
- 1721
сегодня, 10:15В спальне детского сада в Иванове произошло задымление: всех детей эвакуировали
Всего – 204 ребенка
-
(1)
- 2287