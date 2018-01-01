В спальне детского сада в Иванове произошло задымление: всех детей эвакуировали

Всего – 204 ребенка

Вчера в полдень на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в детском саду №194 в Шахтинском проезде областного центра. Из здания самостоятельно эвакуировались 246 человек, из них 204 ребенка.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в одном из спальных помещений произошло задымление в результате аварийного режима работы электрооборудования. Когда это произошло, дети находились в музыкальном зале.

«Благодаря срабатыванию автоматической системы противопожарной защиты удалось своевременно обнаружить задымление в здании, что позволило рабочему персоналу провести эвакуацию находящихся в здании детей. Пострадавших нет, ущерб не нанесен», - прокомментировали в ГУ МЧС по Ивановской области.

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