Викторина от Альберта Скобцова, посвященная XXIII зимним Олимпийским играм: IV тур

Победителей ждут призы регионального департамента молодежной политики и спорта

Наступающий 2018 год будет столь богат на спортивные события, что болельщикам трудно будет выкроить время на сон, отпуск и прочие радости жизни. Нельзя пропустить «дуэли» на биатлонном стадионе, «битвы» хоккейных сборных, любоваться мастерством фигуристов на Зимних Олимпийских играх в корейском городе-курорте Пхенчхане, открытие которых пройдет 9 февраля. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись российские спортсмены-олимпийцы и паралимпийцы, миллионы наших сограждан и жители зарубежных стран убеждены, что Россия остается ведущей спортивной державой. Командный дух, мужество и мастерство, которые помогали советским и российским спортсменам на многих Олимпиадах, подтвердятся и на XXIII Олимпиаде в Пхенчхане.

В поддержку российских спортсменов мы проводим на нашем сайте викторину для знатоков спорта, посвященную XXIII зимним Олимпийским играм в Пхенчхане. Её автором и организатором является известный ивановский спортсмен, тренер, спортивный деятель, Заслуженный работник физической культуры и спорта России Альберт Скобцов.

Викторина состоит из 4 туров, по 6 вопросов в каждом. С понедельника по четверг мы будет проводить по одному туру в день. Итоги подводятся в пятницу, 9 февраля, в день открытия Олимпиады в Пхенчхане. Победители, набравшие наибольшее количество баллов за правильные ответы на вопросы викторины, получат призы и подарки от департамента молодежной политики и спорта Ивановской области.

Ответы на вопросы викторины можно присылать электронную почту dms_smi@mail.ru. Или сообщать их устно, позвонив на нашу «горячую линию» по номеру 58-77-77. В письме, а также в сообщениях на «горячую линию» обязательно указывайте ваши контактные данные (ФИО, телефон или электронную почту), чтобы организаторы викторины смогли связаться с вами в случае победы.

Вопросы и задания четвертого тура викторины:

1. Кто из шведских Олимпийских чемпионов по конькобежному спорту приезжал в Иваново на товарищеский матч РСФСР – Швеция?

2. В каком году велась первая телевизионная трансляция с Олимпийских игр?

3. Кто был официальным талисманом зимних Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке?

4. На каких Олимпийских играх спортсмены стали впервые проживать в «олимпийских деревнях»?

5. Сколько золота и серебра понадобилось для изготовления золотых и серебряных медалей на играх в Сочи?





Вопросы первого тура можно посмотреть здесь, второго – здесь, третьего – здесь.

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