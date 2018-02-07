ПОСЛУШАЙТЕ! Почему мошенников, "зарабатывающих" на историях о больных детях, никак не могут наказать

И пресечь деятельность их псевдоблаготоворительных фондов (видео)

Загребущими "теплыми ладошками" некий псевдоблаготворительный фонд собирает с ивановцев деньги. Давняя схема: на перекрестках, как правило, достаточно загруженных, чтобы машины скапливались перед светофорами, стоят молодые люди в жилетках.

В Иванове очередной наплыв таких волонтеров. На жилетках надпись: "Поможем детям". На ящиках для сбора денег фотография малыша и название фонда - "Теплые ладошки". Никакой конкретики о больном ребенке - ни суммы, которая требуется на лечение, ни копий медицинских документов.

Перекрестки улиц Багаева и Богдана Хмельницкого, улицы Бубнова с улицами Смирнова и Постышева, Павла Большевикова с Куконковых, проспект Ленина в районе "Плазы". Там были замечены сборщики благотворительной помощи.

И ведь сколько раз говорилось, что на дорогах волонтеры благотворительных фондов не работают. Это - мошенники. Не давайте им денег. А все равно дают…

О том, кто же на самом деле стоит за этими молодыми людьми, выходящими на улицы с «протянутыми ладошками», и почему организаторы всероссийского мошенничества никого и ничего не боятся – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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