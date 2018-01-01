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Новости

вчера, 19:54

В Иванове соберутся ведущие лингвисты страны

В ИвГУ состоится международная конференция по зарубежной филологии

8 февраля в Ивановском государственном университете пройдет Международная научная конференция «Зарубежная филология: истоки, развитие, перспективы», посвященная 100-летию ивановских вузов.

В рамках конференции с пленарными докладами выступят ведущие лингвисты Ивановского государственного университета, вузов Москвы, Владимира, Казани, Коломны, Минска. Состоятся заседания круглых столов по лексикографии, фонетике звучащей речи, прагмалингвистическим и лингвогендерологическим исследованиям, дискурсивным практикам, зарубежной литературе, межкультурной коммуникации, актуальным проблемам перевода.

Подробности и программу конференции можно узнать здесь.



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							А что коммент то удалили? Стыдно? Скрин с комментом остался :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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