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вчера, 19:54
В Иванове соберутся ведущие лингвисты страны
В ИвГУ состоится международная конференция по зарубежной филологии
8 февраля в Ивановском государственном университете пройдет Международная научная конференция «Зарубежная филология: истоки, развитие, перспективы», посвященная 100-летию ивановских вузов.
В рамках конференции с пленарными докладами выступят ведущие лингвисты Ивановского государственного университета, вузов Москвы, Владимира, Казани, Коломны, Минска. Состоятся заседания круглых столов по лексикографии, фонетике звучащей речи, прагмалингвистическим и лингвогендерологическим исследованиям, дискурсивным практикам, зарубежной литературе, межкультурной коммуникации, актуальным проблемам перевода.
Подробности и программу конференции можно узнать здесь.
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Комментарии (1)
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- с районавчера, 22:15А что коммент то удалили? Стыдно? Скрин с комментом остался :)