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Новости

вчера, 19:31

В Иванове вынесен приговор бывшему главврачу 1-й стоматологической поликлиники

Женщина признана виновной в присвоении и растрате более 2,5 млн рублей

В Иванове вынесены приговоры в отношении бывшего главного врача, главного бухгалтера, бывшего бухгалтера «Стоматологической поликлиники № 1», а также жителю областного центра. Они признаны виновными в присвоении и пособничестве в присвоении.

Суд установил, что главный врач указанной стоматологии в период с 2011 по 2016 годы присвоила и растратила деньги, которые начислялись лицам, фиктивно трудоустроенным в данной поликлинике. Преступления медработник совершала при пособничестве главного бухгалтера, бухгалтера и лиц, фиктивно трудоустроенных в организации. Общий ущерб от преступлений составил 2 млн почти 670 тысяч рублей.

Данное уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Расследование проводило УФСБ по Ивановской области.

В судебном заседании бывший главврач и один из фиктивно трудоустроенных свою вину не признали. Главбух и бывший бухгалтер вину признали частично. При этом главный бухгалтер часть причинённого ущерба возместил. Еще один фиктивно трудоустроенный вину признало в полном объёме.

Государственный обвинитель просил суд назначить бывшему главному врачу 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбывание в колонии общего режима. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, экс-главврач осуждена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Ей назначен штраф в сумме 205 тысяч рублей.

Главный бухгалтер получил 4 года условно и штраф в 155 тысяч рублей. Бывший бухгалтер – 3 года условно. Такое же наказание и у фиктивно трудоустроенного.

Гражданский иск по делу удовлетворен в полном объеме.



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Тутушний Я								
							
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  • вчера, 20:17
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							Ха-ха юмористы))))Вот это страна)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фероянчик 2:0								
							
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  • вчера, 20:55
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							"Еще один фиктивно трудоустроенный вину признало" как то звучит страшно:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • вчера, 21:03
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										+1
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							Что значит условно!? Дайте мне 2.5 млн и осудите меня условно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									жигулини								
							
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  • вчера, 22:49
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							Я тоже так хочу , дайте мне украсть из бюджета 10 лямов и с радостью соглашусь на условник и штраф 1 мил руб)))) Итог : воруй сколько хочешь в нашей Рашке								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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