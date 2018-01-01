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Бизнес-климат в регионе – приоритетный вопрос для Станислава Воскресенского
Врио губернатора встретился с представителями бизнес-сообщества (фото)
Сегодня, 7 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел рабочую встречу с представителями малого и среднего бизнеса.
Председатель регионального отделения «Опоры России» Василий Скворцов назвал созданные условия для развития малого и среднего бизнеса в Ивановской области достаточно комфортными. Вместе с тем он обозначил ряд вопросов, требующих внимания со стороны власти. В их числе – продление действия системы налоговых льгот для предпринимателей. Установленные в Ивановской области пониженные налоговые ставки по специальным налоговым режимам заканчивают действие в 2018 году.
Он предложил оперативно поработать над механизмом продления льгот и обсудить возможность расширения категории их получателей.
Среди приоритетных вопросов для предпринимательства участники встречи также обозначили создание условий для выхода бизнеса «из тени».
Станислав Воскресенский подчеркнул, что вопрос бизнес-климата для него – приоритетный.
Врио губернатора призвал совместно проанализировать имеющуюся статистику, определить наиболее эффективные меры поддержки, в том числе вопросы расширения льготного налогообложения. Он поручил завершить эту работу в первом полугодии текущего года.
Кроме того, руководители предприятий малого бизнеса рассказали об инициативах по развитию внутреннего туризма. Станислав Воскресенский предложения поддержал. Он рассказал о предпринимаемых шагах по развитию транспортной инфраструктуры в регионе и достигнутых соглашениях с Ростуризмом по развитию туриндустрии. Это налаживание современного транспортного сообщения с Москвой и запуск скоростной «Ласточки», участие в федеральной целевой программе по внутреннему въездному туризму целым кластером, помимо Плеса, включающим Кинешму, Юрьевец и Палех.
«Вижу большой потенциал в развитии внутреннего туризма», - добавил он и пригласил предпринимателей совместно поработать в этом направлении.
В ходе встречи представители малого и среднего бизнеса рассказали главе региона о своих проектах, обозначили имеющиеся проблемы и обсудили способы их решения, а также участие предпринимателей в реализации программ, направленных на социально-экономическое развитие региона.
По материалам пресс-службы правительства Ивановской области
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А еще недостроенный дворец спорта, сгоревший дом-пуля, сгоревший "Великан", проблемы с общественным транспортом... Туристы будут счастливы.
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