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Новости

вчера, 18:28

Бизнес-климат в регионе – приоритетный вопрос для Станислава Воскресенского

Врио губернатора встретился с представителями бизнес-сообщества (фото)

Сегодня, 7 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел рабочую встречу с представителями малого и среднего бизнеса.

«В Ивановской области в малом бизнесе занятость больше, чем в среднем по России. Это хорошо, но может быть еще лучше, я уверен. Область динамичная, и совместными усилиями мы сможем сделать, чтоб она еще прибавила в темпах роста», - сказал Станислав Воскресенский.

Председатель регионального отделения «Опоры России» Василий Скворцов назвал созданные условия для развития малого и среднего бизнеса в Ивановской области достаточно комфортными. Вместе с тем он обозначил ряд вопросов, требующих внимания со стороны власти. В их числе – продление действия системы налоговых льгот для предпринимателей. Установленные в Ивановской области пониженные налоговые ставки по специальным налоговым режимам заканчивают действие в 2018 году.

«Льготы существуют более 5 лет, динамика положительная, несмотря на снижение налоговых ставок, мы видим рост собираемости этих налогов. То есть льготы положительно сказываются и на развитии предпринимательства, и на наполняемости бюджета», - сказал Василий Скворцов.

Он предложил оперативно поработать над механизмом продления льгот и обсудить возможность расширения категории их получателей.

Среди приоритетных вопросов для предпринимательства участники встречи также обозначили создание условий для выхода бизнеса «из тени».

Станислав Воскресенский подчеркнул, что вопрос бизнес-климата для него – приоритетный.

«Самое лучшее, чтоб налоговые правила были стабильными. Может быть, не так нужны новые льготы, но точно нужны стабильные правила, чтобы вы могли планировать развитие, инвестиции», - отметил глава региона.

Врио губернатора призвал совместно проанализировать имеющуюся статистику, определить наиболее эффективные меры поддержки, в том числе вопросы расширения льготного налогообложения. Он поручил завершить эту работу в первом полугодии текущего года.

Кроме того, руководители предприятий малого бизнеса рассказали об инициативах по развитию внутреннего туризма. Станислав Воскресенский предложения поддержал. Он рассказал о предпринимаемых шагах по развитию транспортной инфраструктуры в регионе и достигнутых соглашениях с Ростуризмом по развитию туриндустрии. Это налаживание современного транспортного сообщения с Москвой и запуск скоростной «Ласточки», участие в федеральной целевой программе по внутреннему въездному туризму целым кластером, помимо Плеса, включающим Кинешму, Юрьевец и Палех.

«Мы договорились о возвращении туристических теплоходов в Кинешму, в расписании на этот год почти 40 судозаходов, и город активно готовится», - рассказал Станислав Воскресенский.

«Вижу большой потенциал в развитии внутреннего туризма», - добавил он и пригласил предпринимателей совместно поработать в этом направлении.

В ходе встречи представители малого и среднего бизнеса рассказали главе региона о своих проектах, обозначили имеющиеся проблемы и обсудили способы их решения, а также участие предпринимателей в реализации программ, направленных на социально-экономическое развитие региона.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области



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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									ивановский избиратель								
							
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  • вчера, 19:33
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    • 
										+1
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							Подавляющаяся часть бизне сообщества никакими льготами не пользуются и даже не слышали о них, в области с информацией вообще плохо. За последних пару лет закрылось многие сотни фирм, с кредитами плохо, центры поддержки непонятные структуры. Кому они помогают? Не знаю не одной фирмы, кому они помогли, за десятки лет работы не встречал таких. Я тоже регулярно участвую в опросе по бизнес- климату, не вижу не одной причины поставить хоть двойку, большая и стабильная единица. Я разговаривал с сотрудниками всех  организаций и городскими, и областными имеющим хоть какое то отношение к оказанию помощи МСП, абсолютно пустые организации. Для чего они работают? В чем смысл их работы? Ах, да, года два назад городская предложила мне пол цены за электрический счётчик, за десяток справок, это все, за 15 лет работы. Ну и какой бизнес- климат? Заводы строят на потребительские кредиты. Вот это действительность. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • вчера, 20:11
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										-1
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							Слышали о льготах. Только ты сначала весь свой бизнес им расскажи, а потом не факт что он у тебя что то останется. Вот такая "Опора"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ufdert								
							
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  • вчера, 20:19
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										+1
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							Достаточно пройтись по проспекту Ленина, чтобы понять, какой в Иванове "бизнес-климат". Объявление "Аренда", "Аренда", "Аренда". Остались только магазины, в которых торгуют алкоголем. Про фабрики-заводы и говорить.
    

    
А еще недостроенный дворец спорта, сгоревший дом-пуля, сгоревший "Великан", проблемы с общественным транспортом... Туристы будут счастливы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ufdert								
							
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  • вчера, 20:20
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										+1
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							И здесь про несуществующий поезд "Ласточка" упоминают.
    
Кормят новостями в будущем времени.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • вчера, 20:29
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										-1
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							А вдруг да полетит. Вдруг в Юрьевце  газ через 15 лет обещаний дадут. Было бы не плохо. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • вчера, 20:25
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										-1
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							Бесполезная сходка ни пойми кого. Ничего не предложили, ничего не порешали. Смысл ? ( 40 сухогрузов наверно что то привезут))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • вчера, 21:06
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										+1
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							Где город готовится? Отчитайтесь сколько новых рабочих мест получилось? Прибыль уже поделили?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 22:17
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										-1
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							Что-то на фото не одного бизнесмена не видел, молодые девушки есть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • вчера, 23:24
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										-1
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							Как бы их и нет(бизнесменов) Две Симпотные.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • вчера, 23:37
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										0
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							Хорошо. Но Девушки то были) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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