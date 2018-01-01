Бизнес-климат в регионе – приоритетный вопрос для Станислава Воскресенского

Врио губернатора встретился с представителями бизнес-сообщества (фото)

Сегодня, 7 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел рабочую встречу с представителями малого и среднего бизнеса.

«В Ивановской области в малом бизнесе занятость больше, чем в среднем по России. Это хорошо, но может быть еще лучше, я уверен. Область динамичная, и совместными усилиями мы сможем сделать, чтоб она еще прибавила в темпах роста», - сказал Станислав Воскресенский.

Председатель регионального отделения «Опоры России» Василий Скворцов назвал созданные условия для развития малого и среднего бизнеса в Ивановской области достаточно комфортными. Вместе с тем он обозначил ряд вопросов, требующих внимания со стороны власти. В их числе – продление действия системы налоговых льгот для предпринимателей. Установленные в Ивановской области пониженные налоговые ставки по специальным налоговым режимам заканчивают действие в 2018 году.

«Льготы существуют более 5 лет, динамика положительная, несмотря на снижение налоговых ставок, мы видим рост собираемости этих налогов. То есть льготы положительно сказываются и на развитии предпринимательства, и на наполняемости бюджета», - сказал Василий Скворцов.

Он предложил оперативно поработать над механизмом продления льгот и обсудить возможность расширения категории их получателей.

Среди приоритетных вопросов для предпринимательства участники встречи также обозначили создание условий для выхода бизнеса «из тени».

Станислав Воскресенский подчеркнул, что вопрос бизнес-климата для него – приоритетный.

«Самое лучшее, чтоб налоговые правила были стабильными. Может быть, не так нужны новые льготы, но точно нужны стабильные правила, чтобы вы могли планировать развитие, инвестиции», - отметил глава региона.

Врио губернатора призвал совместно проанализировать имеющуюся статистику, определить наиболее эффективные меры поддержки, в том числе вопросы расширения льготного налогообложения. Он поручил завершить эту работу в первом полугодии текущего года.

Кроме того, руководители предприятий малого бизнеса рассказали об инициативах по развитию внутреннего туризма. Станислав Воскресенский предложения поддержал. Он рассказал о предпринимаемых шагах по развитию транспортной инфраструктуры в регионе и достигнутых соглашениях с Ростуризмом по развитию туриндустрии. Это налаживание современного транспортного сообщения с Москвой и запуск скоростной «Ласточки», участие в федеральной целевой программе по внутреннему въездному туризму целым кластером, помимо Плеса, включающим Кинешму, Юрьевец и Палех.

«Мы договорились о возвращении туристических теплоходов в Кинешму, в расписании на этот год почти 40 судозаходов, и город активно готовится», - рассказал Станислав Воскресенский.

«Вижу большой потенциал в развитии внутреннего туризма», - добавил он и пригласил предпринимателей совместно поработать в этом направлении.

В ходе встречи представители малого и среднего бизнеса рассказали главе региона о своих проектах, обозначили имеющиеся проблемы и обсудили способы их решения, а также участие предпринимателей в реализации программ, направленных на социально-экономическое развитие региона.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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