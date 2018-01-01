Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 16:42

12 лет колонии получил житель Кохмы за контрабанду героина из Украины

Здесь он планировал сбыть наркотики

В Ивановской области вынесен приговор в отношении гражданина одной из республик ближнего зарубежья, проживающего в Кохме. Он признан виновным в контрабанде героина, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что в августе 2016 года мужчина, находясь на территории Украины, незаконно приобрел героин общей массой более 106 граммов. Наркотики ему удалось провезти через границу и доставить по месту жительства в Кохму. Здесь осужденный планировал сбыть героин. Часть успел продать, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил жителя Кохмы к 12 годам колонии строгого режима.



ключевые слова: наркотики суд приговор
  • оцените новость:
  • (1)
  • 856
  • 7







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (7)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Череп								
							
    • 
							
  • вчера, 16:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							за торговлю наркотой надо давать миним 20 лет без права на удо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Необыкновенный Ёжъ 37								
							
    • 
							
  • вчера, 17:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За какие такие заслуги срок ему скосили...?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Mamоn								
							
    • 
							
  • вчера, 17:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Где вода на Сортировке?????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									MMM17								
							
    • 
							
  • вчера, 18:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Доколе? И пошто?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • вчера, 21:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо как в Китае! А то всё ВВождь в пример ставит дружбу и укрепление связей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • вчера, 22:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Маловато будет. На рудник его сослать пусть там гниет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Мыкола Питерский								
							
    • 
							
  • вчера, 23:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сто пудов наркота шла с Лугандонии или Даунбасса...Опущенцы и ихтамнету на жисть зарабатывают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •