12 лет колонии получил житель Кохмы за контрабанду героина из Украины

Здесь он планировал сбыть наркотики

В Ивановской области вынесен приговор в отношении гражданина одной из республик ближнего зарубежья, проживающего в Кохме. Он признан виновным в контрабанде героина, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что в августе 2016 года мужчина, находясь на территории Украины, незаконно приобрел героин общей массой более 106 граммов. Наркотики ему удалось провезти через границу и доставить по месту жительства в Кохму. Здесь осужденный планировал сбыть героин. Часть успел продать, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил жителя Кохмы к 12 годам колонии строгого режима.

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