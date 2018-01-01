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12 лет колонии получил житель Кохмы за контрабанду героина из Украины
Здесь он планировал сбыть наркотики
В Ивановской области вынесен приговор в отношении гражданина одной из республик ближнего зарубежья, проживающего в Кохме. Он признан виновным в контрабанде героина, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
В судебном заседании установлено, что в августе 2016 года мужчина, находясь на территории Украины, незаконно приобрел героин общей массой более 106 граммов. Наркотики ему удалось провезти через границу и доставить по месту жительства в Кохму. Здесь осужденный планировал сбыть героин. Часть успел продать, после чего был задержан сотрудниками полиции.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил жителя Кохмы к 12 годам колонии строгого режима.
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Комментарии (7)
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- Черепвчера, 16:54за торговлю наркотой надо давать миним 20 лет без права на удо
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- Необыкновенный Ёжъ 37вчера, 17:07За какие такие заслуги срок ему скосили...?
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- Mamоnвчера, 17:23Где вода на Сортировке?????
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- MMM17вчера, 18:22Доколе? И пошто?!
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- с районавчера, 21:07Надо как в Китае! А то всё ВВождь в пример ставит дружбу и укрепление связей.
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- vofchikвчера, 22:18Маловато будет. На рудник его сослать пусть там гниет.
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- Мыкола Питерскийвчера, 23:37Сто пудов наркота шла с Лугандонии или Даунбасса...Опущенцы и ихтамнету на жисть зарабатывают.