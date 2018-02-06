Эксперты Кремля: "Воскресенский избегает внутриэлитных конфликтов"

Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги", в котором речь идет в том числе о первых ста днях работы губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.



Группа экспертов "Особое мнение" при поддержке экспертного институт а социальных исследований опубликовали доклад ", в котором речь идет в том числе о первых ста днях работы губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

Цитируем выводы доклада:



"Станислав Воскресенский не привел собственную команду, поэтому в кадровой политике ограничился сменой нескольких персоналий и незначительными переменами в структуре правительства. Большинство членов правительства остались на своих местах.

Активно консолидирует элиты края, пытаясь выстроить сотрудничество с местными элитами. Такой подход позволяет ему избегать публичных внутриэлитных конфликтов. Отношения с главой Иваново (Владимир Шарыпов) рабочие.

Активность в вопросах развития региона. Начал с инвентаризации проблем региона. Заявил о нацеленности на решение первоочередных социальных и инфраструктурных проблем: транспортного сообщения (скоростной поезд Иванов-Москва, восстановление речного сообщения с Кинешмой), обманутых дольщиков, утилизации ТКО. Попытка перепозиционирования области.

Негативным фоном для работы Воскресенского стало обрушение части пятиэтажного жилого дома в Юрьевце, которое явилось отражением одной из ключевых проблем области – проблемы аварийного и ветхого жилья.

Общая характеристика 100 дней. Конфликтов не отмечается. Незначительные кадровые перестановки. Инициативы в социальной сфере и инфраструктуре, решение проблемы транспортной доступности.

Наиболее яркая инициатива / достижение:

договоренность с РЖД о введении прямого скоростного сообщения Иваново-Москва – скоростной поезд «Ласточка», погашение долгов по зарплате перед работниками завода «Автокран»

Уровень реформирования правительства: низкий (незначительные структурные изменения, внутриэлитные перестановки)

Уровень конфликтности: низкий.

Административный центр: отсутствие публичного противостояния с главой города Иваново – рабочие отношения"





СПРАВКА

Учрежденный в 2017 году Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) называют «экспертной площадкой» администрации Президента РФ.

Учредителями института стали ведущие вузы страны, совет директоров возглавил декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, попечительский совет — глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. В функционал организации вошли работа с экспертным сообществом и мониторинг регионов.

Финансируют институт «Росатом» и «Русгидро».





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