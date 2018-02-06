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вчера, 16:21
Эксперты Кремля: "Воскресенский избегает внутриэлитных конфликтов"
Группа экспертов "Особое мнение" при поддержке экспертного института социальных исследований опубликовали доклад "Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги", в котором речь идет в том числе о первых ста днях работы губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
Цитируем выводы доклада:
"Станислав Воскресенский не привел собственную команду, поэтому в кадровой политике ограничился сменой нескольких персоналий и незначительными переменами в структуре правительства. Большинство членов правительства остались на своих местах.
Активно консолидирует элиты края, пытаясь выстроить сотрудничество с местными элитами. Такой подход позволяет ему избегать публичных внутриэлитных конфликтов. Отношения с главой Иваново (Владимир Шарыпов) рабочие.
Активность в вопросах развития региона. Начал с инвентаризации проблем региона. Заявил о нацеленности на решение первоочередных социальных и инфраструктурных проблем: транспортного сообщения (скоростной поезд Иванов-Москва, восстановление речного сообщения с Кинешмой), обманутых дольщиков, утилизации ТКО. Попытка перепозиционирования области.
Негативным фоном для работы Воскресенского стало обрушение части пятиэтажного жилого дома в Юрьевце, которое явилось отражением одной из ключевых проблем области – проблемы аварийного и ветхого жилья.
Общая характеристика 100 дней. Конфликтов не отмечается. Незначительные кадровые перестановки. Инициативы в социальной сфере и инфраструктуре, решение проблемы транспортной доступности.
Наиболее яркая инициатива / достижение:
договоренность с РЖД о введении прямого скоростного сообщения Иваново-Москва – скоростной поезд «Ласточка», погашение долгов по зарплате перед работниками завода «Автокран»
Уровень реформирования правительства: низкий (незначительные структурные изменения, внутриэлитные перестановки)
Уровень конфликтности: низкий.
Административный центр: отсутствие публичного противостояния с главой города Иваново – рабочие отношения"
"Станислав Воскресенский не привел собственную команду, поэтому в кадровой политике ограничился сменой нескольких персоналий и незначительными переменами в структуре правительства. Большинство членов правительства остались на своих местах.
Активно консолидирует элиты края, пытаясь выстроить сотрудничество с местными элитами. Такой подход позволяет ему избегать публичных внутриэлитных конфликтов. Отношения с главой Иваново (Владимир Шарыпов) рабочие.
Активность в вопросах развития региона. Начал с инвентаризации проблем региона. Заявил о нацеленности на решение первоочередных социальных и инфраструктурных проблем: транспортного сообщения (скоростной поезд Иванов-Москва, восстановление речного сообщения с Кинешмой), обманутых дольщиков, утилизации ТКО. Попытка перепозиционирования области.
Негативным фоном для работы Воскресенского стало обрушение части пятиэтажного жилого дома в Юрьевце, которое явилось отражением одной из ключевых проблем области – проблемы аварийного и ветхого жилья.
Общая характеристика 100 дней. Конфликтов не отмечается. Незначительные кадровые перестановки. Инициативы в социальной сфере и инфраструктуре, решение проблемы транспортной доступности.
Наиболее яркая инициатива / достижение:
договоренность с РЖД о введении прямого скоростного сообщения Иваново-Москва – скоростной поезд «Ласточка», погашение долгов по зарплате перед работниками завода «Автокран»
Уровень реформирования правительства: низкий (незначительные структурные изменения, внутриэлитные перестановки)
Уровень конфликтности: низкий.
Административный центр: отсутствие публичного противостояния с главой города Иваново – рабочие отношения"
СПРАВКА
Учрежденный в 2017 году Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) называют «экспертной площадкой» администрации Президента РФ.
Учредителями института стали ведущие вузы страны, совет директоров возглавил декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, попечительский совет — глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. В функционал организации вошли работа с экспертным сообществом и мониторинг регионов.
Финансируют институт «Росатом» и «Русгидро».
Учрежденный в 2017 году Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) называют «экспертной площадкой» администрации Президента РФ.
Учредителями института стали ведущие вузы страны, совет директоров возглавил декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, попечительский совет — глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. В функционал организации вошли работа с экспертным сообществом и мониторинг регионов.
Финансируют институт «Росатом» и «Русгидро».
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Комментарии (3)
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вся элита отправилась на зону , остальным приготовиться ...с вещами
"Наиболее яркая инициатива / достижение: скоростной поезд «Ласточка»."
Где этот поезд? Почему вы расхваливаете губернатора за то, чего еще нет?!
Ау, ивановцы! Вас ДЕСЯТЬ ЛЕТ кормят рассказами об этом поезде. Заставьте, наконец, власть СНАЧАЛА реализовать проект, а уже потом называть это "достижением".
А всех "достижений" за этот срок - несуществующий "скоростной поезд".
"Инвентаризацию" он проводит... Завхоз х@#$нов...