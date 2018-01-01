Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 16:06

Москвич устроил стрельбу в ивановском кафе

Пострадал один из посетителей

Сегодня около 2 часов ночи поступил сигнал кнопки тревожной сигнализации из кафе на улице Лежневской областного центра. По имеющейся информации, один из посетителей заведения сделал замечание другому, из-за чего между мужчинами возник конфликт. В результате 42-летний москвич, которому было сделано замечание, достал травматический пистолет и выстрелил в своего противника, а затем ударил его рукояткой оружия по голове. Пострадавший получил рваную рану руки и ссадину на голове. На автомобиле скорой помощи его доставили в больницу.

«На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ивановской области. Правонарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.



ключевые слова: оружие стрельба Росгвардия
  • оцените новость:
  • (1)
  • 2825
  • 4







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 16:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не стыкуются тут "около 2 часов ночи" и "кафе". Трудно поверить, что в такое время кто-то решил попить кофе с пирожными.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ивановский Маг								
							
    • 
							
  • вчера, 16:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а что тут такого? есть ресторан на парижке, тут такие машины выстраиваются с 12 часов)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • вчера, 17:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что за замечание?что пришлось стрелять.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Толмачта								
							
    • 
							
  • вчера, 21:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лишь бы лихие 90-ые не вернулись...
    
А, нет, поздно - уже вернулись.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •