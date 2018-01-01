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вчера, 16:06
Москвич устроил стрельбу в ивановском кафе
Пострадал один из посетителей
Сегодня около 2 часов ночи поступил сигнал кнопки тревожной сигнализации из кафе на улице Лежневской областного центра. По имеющейся информации, один из посетителей заведения сделал замечание другому, из-за чего между мужчинами возник конфликт. В результате 42-летний москвич, которому было сделано замечание, достал травматический пистолет и выстрелил в своего противника, а затем ударил его рукояткой оружия по голове. Пострадавший получил рваную рану руки и ссадину на голове. На автомобиле скорой помощи его доставили в больницу.
«На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ивановской области. Правонарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
ключевые слова: оружие стрельба Росгвардия
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