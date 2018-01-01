Ивановец наговорил женщине ласковых слов, получил за это несколько ударов ножом, после чего убежал

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело

В областную клиническую больницу с 3-й Сосневской улицы Иванова с телесными повреждениями доставлен 41-летний мужчина. Медики диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение брюшной полости и ножевое ранение груди. Информация о раненом была передана в полицию.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили картину произошедшего.

«Накануне пострадавший находился в гостях у 39-летнего знакомого. Как оказалось, ранее мужчины вместе калымили и решили отметить очередной заработок. К ним присоединилась гражданская жена хозяина жилища. В процессе застолья гость стал уделять женщине повышенное внимание и говорить ласковые слова. Такое поведение приятеля обидело хозяина дома, и он взял со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов знакомому. Потерпевшему удалось вырваться и убежать», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

В настоящее время подозреваемый в тяжком преступлении задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Возбуждено уголовное дело.

поделиться ссылкой:

