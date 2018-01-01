Глава МЧС вручил госнаграду заместителю начальника ивановской пожарно-спасательной академии

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Заместитель начальника Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России по служебно-боевой подготовке подполковник внутренней службы Андрей Зайцев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокой награды Андрей Юрьевич удостоен за отличные показатели в служебной деятельности, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов с высшим образованием, успехи в обеспечении высокой боевой готовности подчиненных подразделений, обеспечивающих безопасность граждан страны.

Государственную награду Зайцеву А.Ю. вручил Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучков в ходе Всероссийского сбора представителей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по подведению итогов деятельности, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год.

Фото: Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

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