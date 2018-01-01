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Новости

вчера, 15:04

Глава МЧС вручил госнаграду заместителю начальника ивановской пожарно-спасательной академии

Фото

Заместитель начальника Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России по служебно-боевой подготовке подполковник внутренней службы Андрей Зайцев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокой награды Андрей Юрьевич удостоен за отличные показатели в служебной деятельности, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов с высшим образованием, успехи в обеспечении высокой боевой готовности подчиненных подразделений, обеспечивающих безопасность граждан страны.

Государственную награду Зайцеву А.Ю. вручил Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучков в ходе Всероссийского сбора представителей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по подведению итогов деятельности, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год.

Фото: Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России



ключевые слова: МЧС академия госнаграда
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									ВсЁведущий								
							
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  • вчера, 15:52
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    • 
										+1
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							В МЧС по-видимому форма одежды по принципу: "форма восемь, что есть, то и носим!" На торжественном мероприятии министр в гражданском костюме, а награждаемый в рабочей одежде. Никакого единообразия! А, с этого начинается порядок!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Смеющийся								
							
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  • вчера, 16:26
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										-1
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							Как уже всех ... устали... ВсЕведущие всякие... Министр МЧС гражданский служащий  или вернее гос гражд  служащий ...( см сайт мчс) . Да и форму одежды министрам определяют явно не в Иваново))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Череп								
							
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  • вчера, 16:52
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										+1
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							Зайцев в повседневной форме, парадная одевается только по торжественным случаям, а сбор- это рабочее совещание.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Mamоn								
							
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  • вчера, 17:24
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										-1
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							Где вода на Сортировке???? а МЧС????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Смеющийся								
							
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  • вчера, 18:02
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							Спроси у водоканала!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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