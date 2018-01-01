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Глава МЧС вручил госнаграду заместителю начальника ивановской пожарно-спасательной академии
Заместитель начальника Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России по служебно-боевой подготовке подполковник внутренней службы Андрей Зайцев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокой награды Андрей Юрьевич удостоен за отличные показатели в служебной деятельности, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов с высшим образованием, успехи в обеспечении высокой боевой готовности подчиненных подразделений, обеспечивающих безопасность граждан страны.
Государственную награду Зайцеву А.Ю. вручил Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучков в ходе Всероссийского сбора представителей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по подведению итогов деятельности, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год.
Фото: Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
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Комментарии (5)
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- ВсЁведущийвчера, 15:52В МЧС по-видимому форма одежды по принципу: "форма восемь, что есть, то и носим!" На торжественном мероприятии министр в гражданском костюме, а награждаемый в рабочей одежде. Никакого единообразия! А, с этого начинается порядок!
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- Смеющийсявчера, 16:26Как уже всех ... устали... ВсЕведущие всякие... Министр МЧС гражданский служащий или вернее гос гражд служащий ...( см сайт мчс) . Да и форму одежды министрам определяют явно не в Иваново))))
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- Черепвчера, 16:52Зайцев в повседневной форме, парадная одевается только по торжественным случаям, а сбор- это рабочее совещание.
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- Mamоnвчера, 17:24Где вода на Сортировке???? а МЧС????
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- Смеющийсявчера, 18:02Спроси у водоканала!!