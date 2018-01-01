Предприниматели Ивановской области могут получить кредит по ставке 6,5%

Создана программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса

С февраля текущего года предприниматели региона смогут получить кредиты в рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке, не превышающей 6,5%.

«Данная программа создана в целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов, предусматривающих приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации), или на пополнение оборотных средств», - говорится в сообщении Инвестиционного портала Ивановской области.

В рамках Программы:

- конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства не превышает 6,5%.

- кредит на инвестиционные цели предоставляется заемщику на реализацию проекта в размере от 3 млн рублей до 1 млрд рублей на срок до 10 лет;

- кредит на пополнение оборотных средств на реализацию проекта предоставляется заемщику в размере от 3 млн рублей до 100 млн рублей на срок до 3 лет.

Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг. Предприниматели в сфере розничной торговли, которые реализуют проекты в моногородах, также могут принять участие в Программе.

Получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках-участниках. Подробности, а также условия участия в Программе можно узнать здесь.

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