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Новости

вчера, 14:19

Предприниматели Ивановской области могут получить кредит по ставке 6,5%

Создана программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса

С февраля текущего года предприниматели региона смогут получить кредиты в рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке, не превышающей 6,5%.

«Данная программа создана в целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов, предусматривающих приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации), или на пополнение оборотных средств», - говорится в сообщении Инвестиционного портала Ивановской области.

В рамках Программы:

- конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства не превышает 6,5%.

- кредит на инвестиционные цели предоставляется заемщику на реализацию проекта в размере от 3 млн рублей до 1 млрд рублей на срок до 10 лет;

- кредит на пополнение оборотных средств на реализацию проекта предоставляется заемщику в размере от 3 млн рублей до 100 млн рублей на срок до 3 лет.

Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг. Предприниматели в сфере розничной торговли, которые реализуют проекты в моногородах, также могут принять участие в Программе.

Получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках-участниках. Подробности, а также условия участия в Программе можно узнать здесь.



ключевые слова: бизнес кредит ставка льготы
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Krovelchik								
							
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  • вчера, 14:48
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										+1
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							Вы сами хоть верите в то, что пишите???????  Чтобы получить кредит 1000000000 надо залог на 5000000000 и застраховать никому не нужную ЖИЗНЬ на 5000000000. И ВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!!!!!!!! Покойся с миром.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									аккустик								
							
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  • вчера, 15:57
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										+1
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							там стоолько условий нужно соблюсти, что нах такой кредит нужен								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • вчера, 21:26
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										-1
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							Там еще страховка будет на 5-9 %								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									джонни ди								
							
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  • вчера, 23:11
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										0
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							да там все написано. здравоохранении и УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ. что вы ей богу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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