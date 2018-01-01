Новости
Предприниматели Ивановской области могут получить кредит по ставке 6,5%
Создана программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса
С февраля текущего года предприниматели региона смогут получить кредиты в рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке, не превышающей 6,5%.
В рамках Программы:
- конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства не превышает 6,5%.
- кредит на инвестиционные цели предоставляется заемщику на реализацию проекта в размере от 3 млн рублей до 1 млрд рублей на срок до 10 лет;
- кредит на пополнение оборотных средств на реализацию проекта предоставляется заемщику в размере от 3 млн рублей до 100 млн рублей на срок до 3 лет.
Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг. Предприниматели в сфере розничной торговли, которые реализуют проекты в моногородах, также могут принять участие в Программе.
Получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках-участниках. Подробности, а также условия участия в Программе можно узнать здесь.
- оцените новость:
-
(1)
- 1167
- 4
Комментарии (4)
-
- Krovelchikвчера, 14:48Вы сами хоть верите в то, что пишите??????? Чтобы получить кредит 1000000000 надо залог на 5000000000 и застраховать никому не нужную ЖИЗНЬ на 5000000000. И ВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!!!!!!!! Покойся с миром.
-
- аккустиквчера, 15:57там стоолько условий нужно соблюсти, что нах такой кредит нужен
-
- Ili yaвчера, 21:26Там еще страховка будет на 5-9 %
-
- джонни дивчера, 23:11да там все написано. здравоохранении и УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ. что вы ей богу.