20-летний ивановец стал жертвой взломщика страниц в соцсетях

Полиция разыскивает кибер-афериста

В полицию с заявлением обратился 20-летний житель областного центра и сообщил о совершенных в отношении него мошеннических действиях. Выяснилось, что накануне в одной из социальных сетей парень получил сообщение от знакомого. В ходе переписки приятель попросил денег в долг и указал номер банковской карты. Согласившись помочь, заявитель перевел на указанный расчетный счет 3000 рублей. В последствии оказалось, что страница друга была «взломана», а молодой человек стал жертвой кибер-аферистов.

«В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

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