Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 14:09

20-летний ивановец стал жертвой взломщика страниц в соцсетях

Полиция разыскивает кибер-афериста

В полицию с заявлением обратился 20-летний житель областного центра и сообщил о совершенных в отношении него мошеннических действиях. Выяснилось, что накануне в одной из социальных сетей парень получил сообщение от знакомого. В ходе переписки приятель попросил денег в долг и указал номер банковской карты. Согласившись помочь, заявитель перевел на указанный расчетный счет 3000 рублей. В последствии оказалось, что страница друга была «взломана», а молодой человек стал жертвой кибер-аферистов.

«В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.


ключевые слова: интернет соцсети мошенничество полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1980
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									аккустик								
							
    • 
							
  • вчера, 15:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							лох								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 16:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Развод бородатый уже. И всё равно регулярно находятся чучелы, кто ведётся на это. Якобы знакомый, ещё денег скромно попросил. А мог бы и 15, и 25 тыр, и больше попросить. И, не исключено, что перевёл бы. Позвонить то ума не хватает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									джонни ди								
							
    • 
							
  • вчера, 23:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у нас дураков на сто лет  вперед припасено.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •