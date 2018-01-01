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вчера, 14:09
20-летний ивановец стал жертвой взломщика страниц в соцсетях
Полиция разыскивает кибер-афериста
В полицию с заявлением обратился 20-летний житель областного центра и сообщил о совершенных в отношении него мошеннических действиях. Выяснилось, что накануне в одной из социальных сетей парень получил сообщение от знакомого. В ходе переписки приятель попросил денег в долг и указал номер банковской карты. Согласившись помочь, заявитель перевел на указанный расчетный счет 3000 рублей. В последствии оказалось, что страница друга была «взломана», а молодой человек стал жертвой кибер-аферистов.
«В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: интернет соцсети мошенничество полиция
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Комментарии (3)
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- аккустиквчера, 15:58лох
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- Софоклвчера, 16:41Развод бородатый уже. И всё равно регулярно находятся чучелы, кто ведётся на это. Якобы знакомый, ещё денег скромно попросил. А мог бы и 15, и 25 тыр, и больше попросить. И, не исключено, что перевёл бы. Позвонить то ума не хватает.
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- джонни дивчера, 23:17у нас дураков на сто лет вперед припасено.