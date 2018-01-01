Ивановские журналисты стали лауреатами конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

Среди победителей и корреспондент ТРК «Барс»

Определены победители IV Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Лауреатами стали 350 журналистов.

Всего на конкурс журналистских работ было прислано более 5,5 тыс. заявок от 2,5 тыс. участников из всех регионов страны. Чаще всего участники конкурса посвящали свои материалы проблемам ЖКХ (14%), коррупции (12%), комфортной городской среды (12%), качества услуг в социальной сфере (12%), дорог и безопасности дорожного движения (9%). Представители СМИ работали в жанрах новостных репортажей (52%) и журналистских расследований (48%).

Среди победителей конкурса – 4 представителя Ивановской области. Лауреатами стали:

- Ирина Афонина (ТРК «Барс»), «Жители обеспокоены качеством сельской дороги»;

- Надежда Павлова («Ивановская газета»), «Обновят ли дворы до снега?»;

- Марина Четверткова (ГТРК «Ивтелерадио»), «Даешь астрономию в школы»;

- Данила Южаков-Раскатов (Радио России Иваново), «Говорящие книги».

Все лауреаты будут награждены на площадке Медиафорума ОНФ и получат премии.

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