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вчера, 13:30
Придуманы новые объекты для сэлфи-маршрута в Иванове
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Организаторы интернет-проекта «Городская среда Иваново» отобрали по итогам голосования 9 эскизов арт-объектов, которые могли бы войти в городской селфи-маршрут уже в этом году. Среди отобранных проектов есть те, о которых мы рассказывали ранее, но есть и новые: цапли, акула, телевизор, цветная лестница, солнечные часы. Предложения по новым арт-объектам направлены в мэрию.
Будут ли какие-то из данных проектов действительно реализованы, пока неизвестно. Но уже сейчас начинается обсуждение по возможным местам размещения этих арт-объектов.
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Комментарии (35)
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Акула в Уводи? Серьёзно? В такой грязи только караси четырёхрукие водятся. Цветная лестница? Если не облезет за первую неделю, то всё равно чумазая будет. Даже центр города чистотой не блещет.
А уж навязчивая идея назвать траурный венок деревом любви и воткнуть в центре - вообще слов нет.
Уродуйте свои дома и во дворах у себя ставьте эти "шедевры". Ничем не лучше дебила, изрисовавшего стену и сделавшего маогилу во дворе дома.
хватит помойных показушек
Лучше улицы приведите в порядок.