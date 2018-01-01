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Новости

вчера, 13:30

Придуманы новые объекты для сэлфи-маршрута в Иванове

Фото

Организаторы интернет-проекта «Городская среда Иваново» отобрали по итогам голосования 9 эскизов арт-объектов, которые могли бы войти в городской селфи-маршрут уже в этом году. Среди отобранных проектов есть те, о которых мы рассказывали ранее, но есть и новые: цапли, акула, телевизор, цветная лестница, солнечные часы. Предложения по новым арт-объектам направлены в мэрию.

Будут ли какие-то из данных проектов действительно реализованы, пока неизвестно. Но уже сейчас начинается обсуждение по возможным местам размещения этих арт-объектов.

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Комментарии (35)

	


	

	

		
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									*******								
							
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  • вчера, 13:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хватит ерундой заниматься! Делайте дороги!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • вчера, 18:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да что там "делать", хоть бы почистили. Габариты дорог наметили, а всю срань оставили... Когда вывозить то будут?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • вчера, 13:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если честно - какая-то пое...нь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Vitalina								
							
    • 
							
  • вчера, 13:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я не буду ничего говорить, иначе меня привлекут за оскорбления, ненависть, разжигание и т. п. Все приличные слова в адрес этих "организаторов" и "коммуникаторов" уже закончились.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
    • 
							
  • вчера, 13:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сколько еще можно дилетантам и младомэру заниматься ерундой и поганить город?? Действительно, приличных слов нет для описания увиденного...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • вчера, 14:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зачем? У нас другие проблемы есть в городе и их полно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ВсЁведущий								
							
    • 
							
  • вчера, 14:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Детский сад!  Не хватает только песочницы! Обшарпанные объекты города надо приводить в порядок, а не выставлять на этом неприглядном фоне - очередные непрофессиональные "творения", превращая город в помойку для сэлфи-маразма!.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 14:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Никак не угомонится этот организатор интернет-проекта «Городская среда Иваново» Неупокоев. Хватит город захламлять ерундой и уродовать здания и территорию!
    
Акула в Уводи? Серьёзно? В такой грязи только караси четырёхрукие водятся. Цветная лестница? Если не облезет за первую неделю, то всё равно чумазая будет. Даже центр города чистотой не блещет.
    
А уж навязчивая идея назвать траурный венок деревом любви и воткнуть в центре - вообще слов нет.
    
Уродуйте свои дома и во дворах у себя ставьте эти "шедевры". Ничем не лучше дебила, изрисовавшего стену и сделавшего маогилу во дворе дома.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Petrov								
							
    • 
							
  • вчера, 20:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Супершедевры,а главное не дорого,по сходной можно сказать цене.Фанерная акула,телевизор "Рекорд 310",вдавленный в столб.Стеклянный аквариум,воткнутый углом в землю.У кого есть старые непригодные или ненужные -приносите.Венок-так их и так много на столбах у перекрестков.Ну и наконец лестница выкрашенная гуашью.Супер,просто супер шедевры.А не замахнуться ли нам на Зураба нашего Церетели???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 14:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В уездном городе И было так много объектов для селфи-маршрута, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы сфоткаться, выложить в интернет свою физиономию и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе И люди селфились довольно редко. Жизнь города была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в мера Шарыпова, что это просто мешало ему заниматься городским хозяйством.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									невеста								
							
    • 
							
  • вчера, 15:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хоть город немного преобразится								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • вчера, 22:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Господин Шарапов! Съездите за наши деньги в Прагу и посмотрите как там устроены арт-объекты. Может даже городом скинемся. (Это все делается в одном отведенном месте ) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dvs								
							
    • 
							
  • вчера, 15:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мне волны нравятся, оригинально								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									poni								
							
    • 
							
  • вчера, 15:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							всяко лучше, хоть по атмосфернее								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									2222								
							
    • 
							
  • вчера, 18:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вот и сам Шарыпов под тремя разными никами себя похвалил!  Мог бы уж не так откровенно, с разницей в одну минуту.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									санчес								
							
    • 
							
  • вчера, 15:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							снег некогда чистить ? и мусор вывозить ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									zapravdy								
							
    • 
							
  • вчера, 15:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Целиком и полностью ,согласен с ЙЯdЪ, все по существу!!! Арт-объекты, зачем их выдумывать..?..Обратите внимание на состояние моста где нарисована акула, (акула в Уводи? - оригинально!), и таких "арт-объектов" по городу полно, отремонтируйте и на фоне этих объектов приятно и сэлфонуть..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									аккустик								
							
    • 
							
  • вчера, 15:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у мэра фетиш чтоль этими селфимаршрутами или как объяснить растрату денег на ненужные вещи?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • вчера, 16:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так деньги ж не его, а спонсорские, вот и развлекается. А слабо попросить у них денег на ремонт того же моста на пл. Пушкина?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • вчера, 17:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто же им вызовет санитаров наконец-то? Долго они еще будут издеваться над городом и жителями? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ну и дела								
							
    • 
							
  • вчера, 19:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							акула под мостом - это хорошо, только предварительно желательно сам мост покрасить ... а то уж очень облезлый ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									еще один горожанин								
							
    • 
							
  • вчера, 19:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ДОМ ДЮРИНГЕРА ОТРЕМОНТИРУЙТЕ !!! 
    

    
хватит помойных показушек								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ufdert								
							
    • 
							
  • вчера, 20:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хватит уродовать город.
    
Лучше улицы приведите в порядок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • вчера, 20:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							довел бы колесо до дня города до ума, а тем кто занимается арт-объектами, отдельный сквер, пусть веселятся и народ веселят.  (В Чехии так) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • вчера, 20:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эта селфимания сравнима с онанизмом, т.е. заболевание! Всех лечить! Где вы больные, давайте я вас отлайкаю по взрослому :) Иосифа жаль нет на вас, веселятся всё. Не путайте Амстердам и Ивановсрам!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • вчера, 20:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эээээ, да я к вам обращаюсь! Требую устроить голосование о целесообразности данных извращений! А то смотрю жителей вообще в йух не ставят :(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • вчера, 21:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И то верно. Что захочу то за свое бабло  и поставлю. Пускай это называется селфи маршрут, мне все равно. И конечно сзади мелким шрифтом (ФИО) благодетеля. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • вчера, 21:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо чувака вызволять, который себя за яйца к красной площади приколотил, думаю он у нас в городе оторвется как следует на этих объектах :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Sw_no								
							
    • 
							
  • вчера, 21:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Действительно, лучше бы думали как эффективнее город почистить. С соседями на их "горячую" линию звоним с понедельника, а ул. Диановых как была не вычищена, так таковой и осталась. Реанимировать видимо надо эту  их линию. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Труженник тыла								
							
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  • вчера, 21:33
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    • 
										+1
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							Товарищи, хватит заниматься ерундой. Лучше займитесь транспортом - закупите новые троллейбусы и большие автобусы! Город маршруток - это не круто! Хватит издеваться над людьми!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • вчера, 21:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Больше автобусов сдвоенных и большей вместимости, и по графику. Троллейбусы тоже что бы не отставали.)  Хватит издеваться над людьми!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
    • 
							
  • вчера, 22:14
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    • 
										-1
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							С телевизором понравилось, остальное НЕУД в зачетку. Изначально подумайте о безопасности своих проектов, как на них будут вести себя маленькие граждане нашего города. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									джонни ди								
							
    • 
							
  • вчера, 23:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							был в истории страны такой,что в солдатики играл. вот и этот,и не царь и не солдатики.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • вчера, 23:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Просвятите								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									джонни ди								
							
    • 
							
  • 41 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Петя 3й",если память не подводит. долго писать в лом,на вопрос к чему это я ранее. сравнение так себе,но параллель можно провести.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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