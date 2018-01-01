Придуманы новые объекты для сэлфи-маршрута в Иванове

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Организаторы интернет-проекта «Городская среда Иваново» отобрали по итогам голосования 9 эскизов арт-объектов, которые могли бы войти в городской селфи-маршрут уже в этом году. Среди отобранных проектов есть те, о которых мы рассказывали ранее, но есть и новые: цапли, акула, телевизор, цветная лестница, солнечные часы. Предложения по новым арт-объектам направлены в мэрию.

Будут ли какие-то из данных проектов действительно реализованы, пока неизвестно. Но уже сейчас начинается обсуждение по возможным местам размещения этих арт-объектов.























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