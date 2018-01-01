Студенты колледжей Ивановской области сыграют в игру, посвященную выборам Президента РФ

8 февраля в 13.00 в Ивановском колледже культуры состоится интеллектуально-правовая игра «Голосует молодежь» среди студентов профессиональных образовательных организаций Ивановской области. В 2018 году интеллектуально-правовая игра посвящена выборам Президента РФ.

В игре примут участие 8 команд из Кинешемского технологического колледжа, Ивановского промышленно-экономического колледжа, Ивановского кооперативного техникума, Ивановского энергетического колледжа, Ивановского педагогического колледжа, Ивановского автотранспортного колледжа, Ивановского колледжа культуры, Плесского колледжа бизнеса и туризма.

Игра состоит из 7 туров: «Гражданская позиция», «Избирательный процесс», «Лицо власти», «Предвыборная агитация», «Эрудит», «Хэштег» (домашнее задание), «Флешмоб».

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В рамках домашнего задания студенты должны представить постановочные фотографии участников команды на тему «Голосует молодежь!» и загрузить их в социальную сеть «ВКонтакте» с хэштегом #голосуетмолодежьиваново.