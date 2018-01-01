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Новости

сегодня, 11:45

В Ивановской области воры вынесли из дома иконы, ложки, вилки, тазик и провода

Полиция задержала злоумышленников

В полицию с заявлением о краже обратилась 42-летняя жительница Вичуги. Женщина сообщила полицейским, что неизвестные, взломав дверь, проникли в ее дачный дом и похитили имущество. Наживой для преступников стали три иконы, две дюралевые конфорки от газовой плиты, электрический чайник, алюминиевый таз, алюминиевые вилки и ложки, а также 25 метров медной электропроводки.

Выехавшие на место происшествия полицейские опросили заявительницу и провели подворовый обход в поисках вероятных свидетелей криминального происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в краже были установлены и задержаны. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ими оказались ранее неоднократно судимые за имущественные преступления жители Ивановской области 28, 35 и 48 лет. Фигуранты в содеянном признались и написали явки с повинной. Часть похищенного имущества у них изъято и вскоре будет возвращено законной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: кража полиция
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  • 38 минут назад
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							Снова ложки/вилки/тазики стали целью воров... Лихие десятые...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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